Le premier débat présidentiel républicain de 2024 devrait débuter à Milwaukee. Suivez les mises à jour en direct

MILWAUKEE (AP) – Suivez les mises à jour en direct sur le premier débat présidentiel républicain de 2024, qui débutera à 21 h HE. Le premier favori du peloton, Donald Trump, saute l’événement en faveur d’une interview avec Tucker Carlson.

Ce qu’il faut savoir

— Trump ne participera pas au premier débat présidentiel du GOP. Mais sa présence se fera sentir — Qui est dedans, qui est dehors, qui boycotte : les 8 candidats attendus sur scène — Envie de suivre le débat ? Voici comment regarder – La décision de Trump de se retirer teste la capacité de Fox News à pivoter à nouveau – Le débat présidentiel du GOP met l’accent sur l’État swing du Wisconsin

Ils ne sont pas sur scène – et ne restent pas silencieux

Quelques candidats républicains qui n’ont pas été retenus pour le premier débat présidentiel du GOP en 2024 ne cachent pas leur exclusion.

L’homme d’affaires du Michigan Perry Johnson a publié mercredi une copie d’une plainte que sa campagne aurait déposée auprès de la Commission électorale fédérale contre l’animateur du débat Fox News et le Comité national républicain. Johnson a affirmé dans un communiqué de presse qu’il avait été exclu de la scène du débat, non pas parce qu’il ne satisfaisait pas aux critères des sondages et des donateurs, mais parce qu’il était « un étranger politique ».

L’animateur de radio conservateur Larry Elder a également déclaré qu’il avait déposé une plainte auprès de la FEC, alléguant que les règles concernant la participation aux débats n’étaient pas appliquées de la même manière à tous les candidats.

Huit candidats devraient comparaître sur la scène du débat à Milwaukee mercredi soir. Le favori de la course, Donald Trump, ne participera pas à l’événement pour une interview avec l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson.

« Je suis partant », dit Burgum après avoir blessé Achille

Doug Burgum est parti.

Le gouverneur du Dakota du Nord participera au débat présidentiel républicain de mercredi soir après s’être blessé au tendon d’Achille lors d’un match de basket-ball, a-t-il confirmé sur les réseaux sociaux.

«Je suis partant», a-t-il écrit dans un message sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter. Il a inclus une photo de lui marchant avec des béquilles sur la scène du débat. Il portait une botte au pied gauche.

Burgum a effectué une visite guidée de la scène en raison de sa jambe blessée plus tôt mercredi pour vérifier s’il serait en mesure d’y assister. Il s’est blessé au tendon d’Achille la veille.

Biden dit qu’il envisage d’essayer de regarder le débat

Le président Joe Biden a déclaré qu’il prévoyait de prendre une pause pendant ses vacances pour assister au premier débat présidentiel républicain, contredisant les commentaires précédents de la Maison Blanche, espérant qu’il pourrait l’éviter.

Mercredi, le président et la première dame se sont rendus à Pelo Dog Pilates, une boutique de cyclisme en salle située à South Lake Tahoe, en Californie. S’adressant aux journalistes alors qu’il quittait la boutique, le président a été interrogé sur le fait d’avoir regardé le débat du GOP qui aurait lieu quelques heures plus tard à Milwaukee. « Je vais essayer de voir – d’en obtenir autant que possible, oui », a-t-il déclaré.

Interrogé sur ses attentes, il a répondu : « Je n’en ai aucune ».

Biden n’a rien à son programme public pour le reste de la semaine après s’être rendu à Hawaï lundi pour évaluer les dégâts causés par les incendies de forêt. Alors qu’elle s’y rendait à bord d’Air Force One, on a demandé à la secrétaire de presse adjointe de la Maison Blanche, Olivia Dalton, si Biden prévoyait de regarder le débat et elle a répondu : « Je ne sais pas. J’espère bien que non.

« J’espère pour lui », a ajouté Dalton. « Alors, mais je ne sais pas, en fait. »

L’interview de Carlson avec Trump sera diffusée peu avant le débat

L’interview de Tucker Carlson avec Donald Trump, ancien animateur de Fox News, sera diffusée à 20 h 55, heure de l’Est, quelques minutes seulement avant le début du premier débat présidentiel républicain.

Carlson dit que son entretien avec Trump sera publié sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter. L’entretien avec le candidat républicain à la présidentielle début 2024 a été préenregistré.

Trump a indiqué pendant des mois qu’il sauterait probablement le premier débat du GOP, se demandant pourquoi il devrait apparaître dans le même forum que les candidats loin derrière lui dans les sondages.

Sa décision sert également à s’en prendre à l’animateur du débat Fox News, qu’il a critiqué comme étant déloyal à son égard. On s’attend généralement à ce que l’absence de Trump du débat fasse baisser le nombre d’audiences.

La participation au débat de Burgum incertaine après une blessure

Le premier débat présidentiel républicain devait être l’introduction du gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, sur la scène nationale, mais sa présence est désormais mise en doute après une blessure.

Burgum s’est blessé au tendon d’Achille en jouant au basket-ball avec des membres de son équipe de campagne mardi et a été emmené aux urgences.

Il prévoit de faire une visite sur scène de sa jambe blessée mercredi, puis d’évaluer avec sa campagne s’il peut participer au débat.

les rédacteurs d’Associated Press Sara Burnett à Milwaukee ; Jill Colvin à New York ; Meg Kinnard à Columbia, Caroline du Sud ; et Will Weissert à Washington ont contribué à ce rapport.

