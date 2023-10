Un programme de la FIFA visant à prévenir les abus et les comportements répréhensibles dans le football par l’éducation a diplômé sa première promotion…

Un programme de la FIFA visant à prévenir les abus et les comportements répréhensibles dans le football par l’éducation a obtenu son diplôme de première promotion alors même qu’un certain nombre de scandales très médiatisés continuent de gâcher le sport.

Les 111 diplômés de ce cours de deux ans comprenaient des participants de 70 fédérations membres du monde entier.

« Notre mandat est de protéger tout le monde dans le football, tous les rôles. Et notre travail comporte deux volets : la prévention et la réponse. La partie prévention consiste à développer un état d’esprit, ou une culture de sauvegarde, au sein des institutions », a déclaré Marie-Laure Lemineur, responsable de la sauvegarde et de la protection de l’enfance à la FIFA, à l’Associated Press. “Il s’agit d’un processus éducatif.”

La conclusion du cours en cinq parties fait suite à une série de scandales, allant d’allégations d’inconduite dans la Ligue nationale de football féminin au président de la fédération espagnole qui embrasse de force un joueur Jenni Hermoso après la victoire de la nation à la Coupe du monde féminine.

Des cas d’abus ont également été signalés en Haïti, au Venezuela, en Zambie, en Argentine, en Colombie et en Afghanistan, où l’équipe féminine a été dissoute en raison du régime taliban.

La FIFA a déployé un programme de protection lors de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans au Costa Rica l’année dernière, visant à protéger les participantes et les supporters contre les abus, l’exploitation et le harcèlement. Les jeux étaient dirigés par un responsable de la protection et tous les participants ont été informés des abus et de la manière de les signaler. Un programme similaire était en place au Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été.

Le programme éducatif a culminé cette semaine avec un sommet sur la sauvegarde à Zurich, auquel ont participé la fédération mondiale de football FIFPRO, le Comité international olympique et le Centre pour le sport et les droits de l’homme.

Le cours Sauvegarde dans le sport est une émanation des FIFA Guardians, lancé en 2019 après des révélations d’abus sexuels généralisés sur de jeunes joueurs en Angleterre et de l’absence de tout programme pour les protéger.

Alors que des fédérations comme la FA anglaise et l’US Soccer ont déjà mis en place de vastes programmes de protection, l’intention de la FIFA est de faire passer le message aux fédérations plus petites qui disposent de ressources plus limitées.

« Le football, c’est la joie, le bonheur, les sourires, la paix et apprendre à gagner et à perdre, à faire partie d’une équipe. Et nous ne pouvons permettre que ses valeurs soient ébranlées par une quelconque forme d’abus ou de harcèlement. C’est particulièrement vrai pour les enfants », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, dans un message adressé au sommet.

La FIFA prévoit de poursuivre le programme.

