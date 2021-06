Le premier couple homosexuel récurrent entre dans l’histoire

Sesame Street entre dans l’histoire avec le premier couple marié de même sexe à être des personnages récurrents de la série pour enfants préférée de longue date.

L’émission a fait ses débuts jeudi dans un épisode intitulé « Family Day », mettant en vedette le couple marié Frank, interprété par Alex Weisman, et Dave interprété par Chris Costa. Ils ont également une fille nommée Mia, qui est interprétée par Olivia Perez.

Ce n’est pas la première fois que l’émission inclut des parents de même sexe, selon un porte-parole de Sesame Workshop. Un segment récent de la « lettre du jour », « F est pour la famille », comprenait un garçon avec deux mères, et une vidéo en direct « Elmo’s World » dans l’épisode « Fête des pères » de l’année dernière présentait un garçon avec deux pères et un narration en voix off qui disait « Vous pourriez avoir un beau-père, ou même deux pères ».

Mais, un porte-parole de Sesame Workshop a déclaré qu’il s’agissait du premier couple marié de même sexe à réapparaître sur Sesame Street à l’avenir.

Dans l’épisode, les personnages se préparent pour une fête de quartier et tentent de cacher Granny Bird pour surprendre Big Bird.

Mais, Nina, propriétaire d’un magasin de vélos sur Sesame Street, dit que son frère Dave est en route avec sa famille et les présente à leur arrivée.

« D’accord, tout le monde, tout le monde, je veux que vous rencontriez mon frère Dave et son mari Frank, et mon sobrina Mia », dit Nina dans l’épisode.

Alan Muraoka, qui a réalisé l’épisode et joue le propriétaire de Hooper’s Store dans l’émission, a exprimé son enthousiasme dans une publication sur Facebook jeudi.

« Je suis tellement honoré et touché d’avoir co-réalisé cet épisode important et marquant. L’amour est l’amour, et nous sommes très heureux d’ajouter cette famille spéciale à notre famille Sésame », a écrit Muraoka.

Naomi Moland, membre du corps professoral de la School of International Service de l’American University qui a écrit un éditorial en 2019 pour USA TODAY sur l’introduction de personnages LGBTQ humains dans la série, a déclaré que l’épisode était « très révolutionnaire ».

« D’après ma propre expérience, je suis dans un mariage homosexuel et j’ai un enfant de deux ans. Et donc pour moi, c’est vraiment important pour lui de voir que c’est normal, qu’il y a d’autres familles qui ressemblent à la nôtre. qui ont soit deux mamans, soit deux papas », a déclaré Moland.

« Je pense aussi qu’il est extrêmement important que tous les enfants voient cela car lorsqu’ils rencontrent des familles comme la mienne, ils voient que c’est normal et qu’il existe différents types de familles. »

Moland dit qu’elle a aimé la façon dont l’épisode incorporait la famille de manière subtile, ce qui serait efficace pour que les enfants aient des conversations organiques profondes avec leurs parents sur la façon dont il existe différents types de familles qui devraient également être respectées.

« Je pense que les producteurs de télévision et les éducateurs multiculturels en général doivent trouver un équilibre très délicat entre se concentrer sur les différences et se concentrer sur les similitudes », a déclaré Moland. « Cela a été fait d’une manière très subtile où ils ont juste dit ‘C’est mon frère, c’est son mari, c’est leur fille.’ «