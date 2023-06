Le premier coup de circuit et le triple d’Elly De La Cruz en MLB sont déjà dans le livre des records

À son deuxième match dans les ligues majeures, le phénomène des Cincinnati Reds, Elly De La Cruz, montre à quel point tout le battage médiatique était au rendez-vous.

Le premier circuit en carrière de De La Cruz au niveau MLB a été absolument écrasé et a immédiatement attiré l’attention des fans sur les réseaux sociaux.

[Shusterman: The ‘amazing’ and dramatic MLB debut of Reds phenom Elly De La Cruz]

Mais De La Cruz n’avait pas encore fini. Il a ensuite réussi un triple en quatrième manche et a immédiatement enregistré le temps le plus rapide du domicile au troisième sur un triple cette saison, selon la MLB.

Inutile de dire que le meilleur prospect a un impact immédiat.