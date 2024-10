Le premier contrôleur pour smartphone de 8BitDo est doté de joysticks et de déclencheurs à effet Hall

L’Ultimate Mobile Gaming Controller peut être connecté à des smartphones ou à des tablettes plus petites mesurant entre 100 mm et 170 mm de longueur. Pour une compatibilité étendue, au lieu de se brancher via USB-C, le nouveau contrôleur de 8BitDo se connecte sans fil via Bluetooth mais ne prend en charge que les appareils Android.

L’utilisation de Bluetooth nécessite une batterie rechargeable de 350 mAh dans le contrôleur, ce qui, selon 8BitDo, est suffisant pour 15 heures de jeu avec une charge d’une heure et demie. Cette batterie supplémentaire signifie également que l’Ultimate Mobile Gaming Controller pèse 236 grammes, ce qui le rend plus lourd que les offres concurrentes comme le Backbone One, qui se connecte via le port de chargement d’un appareil et pèse 138 grammes.

Le contrôleur dispose de joysticks et de déclencheurs à effet Hall. Image : 8BitDo

Comme le contrôleur pour smartphone G8 Plus de GameSir, 8BitDo utilise des capteurs à effet Hall magnétiques résistants à la dérive dans ses joysticks et ses déclencheurs afin que les joueurs évitent potentiellement de subir des mouvements indésirables ou des pressions sur des boutons pendant le jeu. Le contrôleur comprend également une paire de boutons d’épaule, un pavé directionnel à quatre directions avec une sensation de « clic », des boutons turbo, macro et profil, ainsi que deux boutons de palette programmables supplémentaires à l’arrière.

Le contrôleur est compatible avec le logiciel Ultimate de 8BitDo, ce qui lui permet d’être personnalisé et reconfiguré. Image : 8BitDo

Contrairement à certaines des offres les plus économiques de 8BitDo, le contrôleur de jeu mobile Ultimate prend entièrement en charge la personnalisation via le logiciel Ultimate de la société, disponible sous forme d’application de bureau et mobile. En plus de remapper les commandes, de créer des macros et même de configurer plusieurs profils, si vous êtes un joueur de FPS, vous pouvez l’utiliser pour ajuster la sensibilité des déclencheurs du contrôleur afin qu’ils réagissent plus immédiatement.

