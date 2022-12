Le premier congrès a révélé l’ambition générationnelle de Biden

WASHINGTON (AP) – Lorsqu’il s’est présenté à la Maison Blanche, Joe Biden a déclaré aux électeurs que sa présidence serait un pont vers la prochaine génération. Ses deux premières années de travail ont révélé qu’il s’agissait d’une entreprise beaucoup plus ambitieuse.

Alors qu’il approche de la moitié de son premier mandat, Biden souligne les réalisations qui définissent l’héritage sur le changement climatique, la fabrication nationale et les progrès de la pandémie de COVID-19 – tous accomplis avec des majorités très minces sur Capitol Hill et des vues plutôt sombres du Publique.

Les réalisations législatives de Biden s’étendent à presque tous les aspects de la vie américaine – bien que leur impact puisse prendre des années à se faire sentir dans certains cas – et sa mobilisation d’une coalition mondiale pour soutenir les défenses de l’Ukraine et des démocraties contre l’influence croissante de la Chine se répercutera pendant des décennies. Il a défié l’histoire lors des élections de mi-mandat, persuadant les électeurs de s’en tenir à sa vision de gains à long terme malgré les préoccupations immédiates concernant l’inflation et l’économie.

Il s’avère que sa conception du travail va bien au-delà de la restauration des normes démocratiques et du passage du relais, alors que le président de 80 ans envisage d’annoncer au début du printemps qu’il se représentera malgré son âge record.

Le chemin à parcourir sera beaucoup plus difficile : les républicains prennent le contrôle de la Chambre le 3 janvier, la menace de récession se profile pendant une inflation obstinément élevée, et le maintien du soutien à l’Ukraine sera plus difficile à mesure que le conflit approche d’un an.

Les deux prochaines années seront également compliquées par une forte superposition de la politique présidentielle de 2024. Et quelles que soient les réalisations de Biden, sa cote d’approbation des emplois reste sous l’eau et les électeurs ont exprimé des doutes sur sa capacité à diriger. Biden élimine les questions sur sa capacité à tenir le coup avec un “regarde-moi” dédaigneux.

La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, faisant écho à un refrain parmi les assistants présidentiels du chef de cabinet Ron Klain, dit que Biden a été «souvent sous-estimé».

“Je ne pense pas qu’il se soit jamais considéré comme un gardien”, a-t-elle déclaré. «Il est arrivé avec un programme incroyablement ambitieux et la conviction profonde qu’il devait présider à de nombreux investissements en Amérique et dans les travailleurs américains, les infrastructures américaines, la fabrication américaine, ce que les présidents n’avaient pas fait ou n’avaient pas pu faire pendant des décennies avant lui. .”

Lors de la campagne de 2020, Biden s’est présenté comme une main expérimentée prête à intervenir pour stabiliser une nation fatiguée par la pandémie, mais qui était également consciente de la demande d’un nouveau leadership.

“Écoutez, je me considère comme un pont, pas comme autre chose”, a déclaré Biden en mars 2020, alors qu’il faisait campagne dans le Michigan avec de jeunes démocrates, dont l’actuel vice-président Kamala Harris, le sénateur Cory Booker du New Jersey et le gouverneur du Michigan. Gretchen Whitmer. « Il y a toute une génération de leaders que vous avez vu se tenir derrière moi. Ils sont l’avenir de ce pays.

Une semaine plus tard, il est revenu sur l’agenda du principal rival du Vermont, le sénateur Bernie Sanders, en disant: “Les gens recherchent des résultats, pas une révolution.”

Ces déclarations ont souvent été rejetées contre Biden par des critiques démocrates de deux esprits: des modérés qui voulaient qu’il freine l’ambition de son programme alors qu’il naviguait sur une voie législative souvent difficile, et des progressistes l’exhortant à se retirer en 2024.

“Personne ne l’a élu pour être FDR”, a déclaré la représentante Abigail Spanberger, D-Va., Le New York Times l’année dernière alors que l’agenda de Biden apparaissait dans une impasse, une ligne qui a été saisie par le chef républicain de la Chambre Kevin McCarthy pour critiquer Biden. ordre du jour.

Pendant ce temps, certains démocrates éminents ont publiquement refusé d’approuver la réélection de Biden lorsqu’ils ont été confrontés à la question, et le groupe progressiste RootsAction diffuse des publicités dans le New Hampshire – récemment renversé par les démocrates en tant que premier État du calendrier primaire – appelant Biden à se retirer pour sang plus jeune en 2024.

Les aides et alliés de Biden affirment que ces critiques passent à côté de l’essentiel – que Biden n’a jamais simplement décidé de garder le siège au chaud pour que les whippersnappers suivent, et il ne croit pas non plus qu’il a terminé le travail. Ses succès récents ont apaisé de nombreux sceptiques – bien que certains membres de son parti nourrissent encore des doutes privés.

“Il n’aurait pas pu y penser plus différemment”, a déclaré Kate Bedingfield, directrice des communications de la Maison Blanche et assistante de longue date de Biden. “Il mène avec son expérience, et la prochaine génération mène à ses côtés.”

Bedingfield a souligné le cabinet relativement jeune de Biden et les candidats démocrates à travers le pays qui ont remporté les élections à mi-parcours de 2022 en se présentant à l’agenda du président.

Selon le consultant politique démocrate Jesse Ferguson : « Il ne donne pas la main ; il donne vraiment une longueur d’avance à la prochaine génération et les gens réagissent à cela.

Pour les jeunes électeurs agités qui ont peut-être autrefois gravité vers la jeune génération de démocrates, le sondeur Biden John Anzalone a déclaré que le président offrait la preuve de “faire avancer les choses pour la nouvelle génération”.

“Vous l’avez vu dans la façon dont ils ont voté lors du cycle 2022 et vous le verrez en 2024”, a-t-il ajouté.

Pourtant, alors que les jeunes électeurs se sont tournés vers les démocrates à mi-mandat en 2022, leur enthousiasme a diminué à partir de 2020, lorsque l’aversion pour la présidence chaotique de Donald Trump les a poussés aux urnes en plus grand nombre. C’est un signe d’avertissement potentiel pour Biden, surtout si le GOP nomme un nouveau visage.

Biden est entré à la Maison Blanche il y a près de deux ans avec des attentes refoulées mais de longues chances de les atteindre avec les marges les plus minces au Congrès. Dès le départ, il a obtenu le passage du plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars. Mais ensuite, il s’est rapidement heurté à des obstacles avec une série de propositions encore plus importantes, d’abord présentées sous le nom de “American Families Plan” et plus tard le package “Build Back Better”.

Une période tortueuse de pourparlers récurrents avec le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin a réduit ces propositions et a pesé sur Biden et sa Maison Blanche pendant des mois, même après l’adoption de la loi bipartite sur les infrastructures de 1 billion de dollars.

Dans le bourbier législatif et les retombées du moment le plus sombre de la présidence de Biden – le retrait chaotique des forces américaines d’Afghanistan l’été dernier – la cote d’approbation de Biden a chuté.

Ce n’est qu’à la mi-2022, alors que les élections de mi-mandat se profilaient, que Biden a pu sortir de l’impasse et obtenir une législation qui ferait du Congrès le plus productif pour le premier mandat depuis le président Lyndon Johnson, avec une action bipartite sur la violence armée et le redémarrage de la fabrication domestique de haute technologie et les investissements réservés aux démocrates dans la lutte contre le changement climatique et la réduction des coûts des médicaments.

“Il avait une grande ambition pour cette présidence, en particulier la nécessité de faire des investissements générationnels importants dans le pays, des choses qui n’ont pas été faites, vraiment depuis des années, dans de nombreux cas – l’investissement dans le pays lui-même”, a déclaré le conseiller principal de Biden. Steeve Richetti. Biden, a-t-il dit, a entrepris de “restaurer le sens de ce dont la présidence et ce dont un président est capable”.

Pourtant, Biden n’a pas tenu certaines promesses populaires de la campagne 2020, en particulier sur ce que ses collaborateurs avaient qualifié d ‘«infrastructure humaine» comme un collège communautaire gratuit – une priorité de la première dame Jill Biden – étendre les congés familiaux payés et la garde des jeunes enfants. Et sa promesse d’automne d’annuler une grande partie de la dette étudiante publique du pays a été gelée en attendant les arguments de la Cour suprême en février.

Les deux prochaines années de Biden, selon les assistants, seront nécessairement limitées. Les démocrates ont perdu le contrôle unifié du Congrès et ses priorités se déplaceront vers la mise en œuvre de nouvelles initiatives et le rappel aux Américains de leur impact alors qu’il se dirige vers sa réélection. Biden, ont-ils dit, continuera de rechercher des domaines de coopération bipartite, mais on attend peu de ses plus grandes priorités comme l’interdiction des armes de type assaut et la codification d’un droit national à l’avortement.

Au lieu de cela, il cherchera à mettre en évidence et à s’appuyer sur des programmes populaires, comme un plafond mensuel de 35 $ sur les coûts de l’insuline pour ceux qui bénéficient de Medicare, qui devraient entrer en vigueur en janvier, tandis que les agences du Cabinet s’efforcent d’attribuer et de suivre des centaines de milliards de dollars en nouvelles dépenses.

“Les deux prochaines années concernent ces solutions qui ont un impact sur la vie quotidienne des gens et cela commence avec le plafond d’insuline le 1er janvier”, a déclaré Ferguson.

Zeke Miller, l’Associated Press