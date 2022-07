Musique dans la capitale indienne du rock, Shillong a vécu quelque chose de noble et d’exquisement créatif ce week-end. Samedi dernier, le peuple unique et joyeux de l’Ecosse de l’Est a été témoin de sa riche musique jouée sur une plate-forme queer. Peut-être pour la première fois en Inde, un concert musical a eu lieu à l’intérieur d’une immense grotte.

La célèbre grotte d’Arwah à Sohra a accueilli l’événement Grassroots Musical Projects intitulé “KI Sur Na Pubon” (message de la grotte) le soir du 16 juillet.

“Cela nous a donné tellement de sens de pouvoir jammer et jouer les chansons des jeunes musiciens. Nous étions là pour faire notre part et encourager les artistes à venir qui se sont produits avec émotion », explique Kit Shangpliang de Summersalt. Kit et sa femme ont également chanté la chanson Khasi dans la suite de Rock On.

L’extravagance musicale unique en son genre mettait en vedette de jeunes chanteurs folkloriques de Sohra, interprétant des chansons spéciales avec l’essence de la conservation et de l’environnement.

L’objectif de l’événement était double : promouvoir le tourisme en ajoutant une valeur musicale au voyage des touristes à Meghalaya et deuxièmement, nourrir les talents naturels locaux.

Le chef de la campagne Clean Sohra, Alan West Kharkongor, a déclaré: «L’idée de mener un événement aussi unique est de dire au monde à quel point il est important de prendre la responsabilité de protéger et de préserver mère nature, qu’il s’agisse de la grotte, des ruisseaux, des cascades et bientôt. Cela appelle à une célébration de la beauté des paysages dont la région de Sohra est bénie et la musique folklorique est le meilleur moyen de transmettre un tel message ».

Située à Sohra, la grotte d’Arwah est connue pour ses structures calcaires et ses formations de stalagmites et de stalactites qui auraient des millions d’années et sont naturellement sculptées. Il abrite de nombreux passages et chambres étroits ainsi qu’un ruisseau qui coule à l’intérieur de la grotte. La grotte Arwah Lumshynna est une immense grotte entourée par l’épaisse forêt de Law Shynna.

La grotte d’Arwah est une découverte relativement nouvelle et s’est rapidement qualifiée comme l’une des attractions « incontournables » du Cherrapunjee de Meghalaya.

Notamment, Sohra est dotée d’atouts naturels tels que des cascades, des ponts de racines vivantes, des systèmes de grottes et de magnifiques panoramas qui sont écologiquement importants et sensibles et doivent être pris en charge par tous.

Plus important encore, le seul pont vivant au monde, le “Living Root Bridge”, se trouve à Sohrah et constitue une attraction touristique majeure à travers le monde.

La merveille naturelle de Living Root Bridges à Meghalaya est époustouflante. Ces merveilleuses structures se sont méticuleusement développées au fil du temps et comptent parmi les plus grandes attractions de Meghalaya.

Les ponts Meghalaya, en constante évolution, sont constitués de racines épaisses enchevêtrées qui confèrent une formidable solidité à la structure et la rendent suffisamment bonne pour contenir 50 personnes ou plus en une seule fois.

Ils sont cultivés par des tribus Khasi et Jaintia formées qui ont maîtrisé l’art de faire pousser des ponts racinaires sur les rives surélevées des ruisseaux qui traversent les bois denses de Meghalaya.

