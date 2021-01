Même si Cyberpunk 2077 continue de susciter des critiques pour un certain nombre de raisons, le fait qu’il s’agisse d’un jeu en monde ouvert plutôt vaste et intrigant ne peut vraiment pas être nié. Plus tôt cette semaine, la designer de CD Projekt Red, Lea Leonowicz, a publié les premières esquisses de Johnny Silverhand, un personnage du jeu Cyberpunk 2077. Alors que la popularité de Silverhand aujourd’hui peut être attribuée au casting de l’acteur populaire Keanu Reeves dans ce rôle, ce fan du jeu a établi un parallèle – Silverhand a peut-être également eu un casting tout aussi populaire, du moins en Inde, sur la base des premiers croquis. Le parallèle – une forte ressemblance avec l’acteur vétéran de Bollywood Bobby Deol pour le plutôt branlant Johnny Silverhand.

Bien sûr, il ne s’agit que d’une simple spéculation de la part d’un fan et est basé sur ce qui est certainement une ressemblance complètement fortuite que l’esquisse du concept Silverhand a avec un Deol plus jeune. Un rapport sur la question spécule également qu’étant donné le statut de Deol en tant que héros d’action en Inde, il aurait peut-être détenu un motif crédible pour figurer sur la liste restreinte du rôle de Silverhand, s’il avait été approché pour cela. La représentation par Reeves du personnage de Cyberpunk 2077 a largement reçu des commentaires positifs de la part des joueurs, et un premier crochet au battage médiatique et à la popularité du jeu était centré sur la présence de Reeves dans le jeu. Alors que le jeu Johnny Silverhand a reçu des critiques mitigées, tout comme le reste du jeu, on se demande à quoi cela aurait pu ressembler, s’il s’agissait vraiment de Bobby Deol dans le rôle.

Cyberpunk 2077 a été un cas majeur de succès ou échec, laissant la communauté des joueurs divisée sur l’opportunité d’être saluée pour les efforts de CD Projekt Red pour construire un monde ouvert expansif et imprégné de néons qui peut passer pour un épisode plus sombre et dystopique de GTA, ou s’il doit être critiqué pour ses éditeurs qui émettent retard après retard, pour finalement lancer un produit défectueux et entaché de problèmes dans presque tous les aspects, dès le début. Ce qui est sûr, c’est que Cyberpunk 2077 n’a pas été le succès massif auquel beaucoup s’attendaient et n’atteindra probablement pas le statut culte des portefeuilles de jeux emblématiques tels que Grand Theft Auto et Far Cry.