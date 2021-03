Le premier complexe de retraite LGBT de Grande-Bretagne ouvrira ses portes à Londres cette année

La première communauté de retraite du Royaume-Uni pour personnes âgées LGBT + a reçu le feu vert pour ouvrir à Londres plus tard cette année.

Tonic Housing a déclaré qu’il achèterait 19 appartements déjà construits dans le développement de Bankhouse à Vauxhall après avoir obtenu un prêt de 5,7 millions de livres sterling du maire de Londres Sadiq Khan.

Les appartements d’une ou deux chambres seront disponibles à la vente en copropriété à la fin du printemps, les premiers résidents devant être emménagés d’ici le milieu de l’été.

M. Khan a déclaré qu’il était « fier » d’aider à ouvrir l’établissement pour que les Londoniens plus âgés puissent « profiter de leurs dernières années ».

Il a déclaré: « Londres est une ville ouverte, diversifiée et inclusive et je suis ravi de voir ces projets de longue date se concrétiser avec l’aide de ce prêt et de mon centre de logement dirigé par la communauté.

« Les Londoniens plus âgés méritent de pouvoir profiter de leurs dernières années dans le confort et la sécurité, entourés d’une communauté prospère et solidaire.

« J’ai hâte de voir cela se concrétiser à Bankhouse et de soutenir le travail de Tonic pour établir d’autres développements LGBTQ + affirmant dans les années à venir. »

Tonic Housing a déclaré que les services « affirmeront véritablement la vie, l’histoire, les besoins et les désirs des personnes LGBT + », ajoutant que cela « n’implique pas l’exclusion de ceux qui ne s’identifient pas comme LGBT mais valorisent activement ceux qui respectent et célèbrent les personnes LGBT + ».

L’association a ajouté que les propriétés être associée à des soins, des événements et des activités qui «célèbreront les identités LGBT».

Bankhouse, géré par One Housing, est un centre de vie avec assistance conçu par le célèbre architecte Norman Foster qui surplombe la Tamise et dispose d’un restaurant sur place, d’un jardin flottant et d’une terrasse sur le toit.

La PDG de Tonic Housing, Anna Kear, a déclaré que l’établissement serait la première des nombreuses communautés de retraite favorables aux LGBT qu’ils prévoient d’ouvrir au Royaume-Uni.

Elle a déclaré: « Nous écrivons l’histoire aujourd’hui, réalisant un rêve de longue date de fournir un endroit sûr aux personnes LGBT + âgées pour bien vivre, dans une communauté où elles peuvent être elles-mêmes et profiter de leur vie ultérieure.

«Nous félicitons le maire de Londres d’avoir reconnu et soutenu les besoins des personnes âgées LGBT + Londoniennes.

«Nous avons l’intention que ce soit la première de nombreuses communautés de retraite Tonic, réalisée en travaillant en partenariat à Londres et dans d’autres villes.

«Nous sommes ravis que nos futurs résidents s’installent dans leurs nouvelles maisons et vivent dans notre communauté.

Cllr Jack Hopkins, chef du conseil de Lambeth, a déclaré: «Je suis ravi de voir qu’un nouveau développement aussi innovant et positif pour les personnes LGBTQ + âgées se déroule ici à Lambeth.

« Notre arrondissement est vraiment diversifié – nous sommes vraiment chanceux d’avoir une communauté LGBTQ + aussi forte et prospère vivant, travaillant et visitant Lambeth.

« Je tiens à remercier l’équipe de Tonic Housing pour ses efforts, ainsi que nos propres agents du conseil pour avoir travaillé si dur avec les collègues de One Housing pour transformer la vision en réalité. »