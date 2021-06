Le premier combattant indien de MMA, Alan Fenandes, dit qu’en tant que combattant, vous n’arrêtez jamais de vous battre | Nouvelles des gens

Les arts martiaux mixtes sont un sport en pleine croissance en Inde. Au fil des ans, nous avons vu sa popularité augmenter avec de nombreuses célébrités s’entraînant à une forme d’arts martiaux. Et l’homme qui a été le pionnier du sport en tant que combattant dans le pays est le premier combattant indien de MMA – Alan Fenandes.

Alan Fenandes, le premier combattant professionnel d’arts martiaux mixtes de l’Inde, assume les différents rôles avec aplomb. Il est l’entraîneur national de l’All India Mixed Martial Arts Association – le plus ancien et le plus grand organisme de régulation de MMA d’Inde, le directeur des opérations de Matrix Fight Night, la plus grande promotion de MMA en Inde et entraîne également d’autres entraîneurs de MMA. Il est également le premier Indien à détenir un diplôme de Jiu-Jitsu brésilien.

Ce n’est un secret pour personne que la plupart des célébrités de Bollywood, des stars de la télévision aux stars du cinéma, font du fitness une priorité absolue et aiment expérimenter différents types d’entraînement. Qu’il s’agisse de se préparer à un certain rôle ou simplement d’essayer de rester en forme, ces personnages célèbres sont particulièrement de grands fans d’arts martiaux mixtes ou s’entraînent pour montrer de sérieuses compétences de combat à l’écran. Et ils sont coachés par nul autre que Alan, le premier combattant Pro MMA de l’Inde.

Alan a formé de nombreux combattants, champions du monde et d’innombrables autres athlètes MMA amateurs et professionnels. Au cours de la phase difficile actuelle de COVID-19, les combattants entraînés par Alan, à leur tour, ont fourni un coaching MMA en ligne à d’autres membres et célébrités. Pour réduire le niveau de stress pendant la pandémie, de nombreuses célébrités de Bollywood ont suivi une formation MMA en ligne pour rester en forme et rester en forme à la maison. Alan et ses entraîneurs ont ainsi fait un travail remarquable en donnant des formations MMA en ligne pendant ces temps difficiles.

Avec une formation en lutte, kickboxing, muay thaï et jiu-jitsu brésilien, Alan a créé quelque chose de vraiment unique parmi les célébrités et a amené le sport du MMA à un niveau totalement différent. En tant qu’ancien combattant et entraîneur d’arts martiaux mixtes avec plus de 17 ans d’expérience, il enseigne avec passion et est un esprit tactique très respecté dans l’industrie de Bollywood. Son style de coaching a particulièrement gagné en popularité parmi les célébrités qui cherchent à améliorer leur jeu à l’écran et hors écran.

La technique et l’entraînement d’Alan sont devenus le sujet de conversation de l’industrie de Bollywood, les entraînant à développer leur endurance et leur conditionnement. Il a formé les meilleures stars indiennes de Bollywood et quelques célébrités notables. Il a travaillé en étroite collaboration avec l’association Tigers Gym sous la direction de son entraîneur-chef Daniel Isaac avec M. Raj Kundra, Shilpa Shetty et M. Sanjay Dutt. En raison de son travail louable, Alan avait été choisi pour être le visage de la Super Fight League. Alan était l’entraîneur-chef du Super Fight League Bootcamp 2012 – 2016.

Alan travaille maintenant en étroite collaboration avec la famille Shroff et entraîne Tiger Shroff, Ayesha Shroff et Krishna Shroff pour le MMA. En fait, l’entraîneur Alan dirige, conçoit, met en œuvre et enseigne dans la mesure du possible dans tous les gymnases MMA Matrix. Matrix Fight Night appartient à Tiger Shroff et Ayesha Shroff et est géré par Alan qui entraîne des combattants indiens d’arts martiaux mixtes aux niveaux professionnel et amateur.

Visite – https://www.mfnofficial.com/about/.

(Avertissement – Contenu du bureau de la marque)