Le premier coaccusé plaide coupable dans l’affaire de subversion électorale de Trump en Géorgie

Un garant sous caution inculpé aux côtés Donald Trump et 17 autres personnes dans une vaste affaire d’ingérence électorale à Géorgie a plaidé coupable.

Scott Graham Hall, parmi un groupe de loyalistes de Trump accusés d’avoir violé des machines à voter dans l’État, a accepté le 29 septembre un accord de plaidoyer qui comprend une peine de cinq ans de probation, une amende de 5 000 dollars et 200 heures de travaux d’intérêt général.

Hall a été le premier parmi les coaccusés de l’ancien président à se transformer en Comté de Fulton emprisonné le mois dernier après qu’un grand jury ait inculpé M. Trump et d’autres personnes en vertu de la loi anti-racket de l’État, alléguant une entreprise criminelle visant à annuler illégalement la défaite de M. Trump à l’élection présidentielle de 2020.

Il a été initialement inculpé en vertu de la loi RICO de Géorgie et a fait face à deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électorale, de complot en vue de commettre un vol d’ordinateur, de complot en vue de commettre une intrusion informatique, de complot en vue de commettre une atteinte informatique à la vie privée et de complot en vue de frauder l’État.

Un arrangement de plaidoyer devant le juge Scott McAfee de la Cour supérieure du comté de Fulton. comprenait des plaidoyers de culpabilité pour cinq chefs d’accusation de « complot en vue de commettre une ingérence intentionnelle dans l’exercice des fonctions électorales », un délit.

Hall a été inculpé dans le cadre d’une tentative fondée sur la théorie du complot visant à accéder aux informations sur les bulletins de vote à partir des machines de comptage des votes du bureau électoral du comté de Coffee le 7 janvier 2021.

Un document d’accusation déposé dans le cadre de l’accord de plaidoyer comprend son aveu selon lequel il a « aidé, encouragé et encouragé » les employés d’une entreprise embauchée par le théoricien du complot électoral et avocat lié à Trump, Sidney Powell, dans « la falsification volontaire des marqueurs de vote électroniques et des machines à compiler ». dans le comté de Café.

Le procès de Mme Powell, qui a plaidé non coupable et sera jugée séparément des autres accusés dans cette affaire, devrait commencer en octobre.

Un vaste acte d’accusation criminel visant l’ancien président et 18 de ses coaccusés – parmi lesquels des membres de son ancienne équipe juridique, son chef de cabinet à la Maison Blanche et des représentants du gouvernement – ​​énumère également 30 co-conspirateurs anonymes accusés d’avoir soutenu les allégations de l’ancien président. entreprise criminelle visant à annuler les résultats des élections dans l’État.

Cette enquête est distincte, mais parallèle, d’une enquête fédérale sur le prétendu plan multi-États de M. Trump visant à renverser les résultats des élections, qui a abouti à une foule de ses partisans pénétrant par effraction dans le Capitole américain.

