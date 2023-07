WILL.I.Am a taquiné sa prochaine collaboration avec l’icône de la pop Britney Spears qui devrait sortir cette semaine.

Les fans ont supplié la chanteuse de Toxic de retourner en studio pour sortir de la nouvelle musique depuis qu’elle a été libérée de sa tutelle.

AFP

Getty

Lundi, l’ancien leader des Black Eyed Peas a consulté son flux Instagram pour partager le clip passionnant de leur prochaine chanson.

Il a posté une brève vidéo qui ne comportait que du texte et de l’audio.

Le texte de la vidéo disait: « Tu n’es pas du rock avec Will.I.Am et Britney b *** h. »

Cela a continué, avec un bref aperçu audio de la chanson, qui devrait sortir mardi.

Le texte disait: « Will.I.Am x Britney TOMORROW. »

Will.I.Am a légendé la vidéo: « Uh oh !!!

« Cet été s’apprête à être chaud !!! »

Les fans ont afflué vers les commentaires pour partager leur enthousiasme.

Un commentateur a fait référence à une chanson populaire de Britney en écrivant : « Apportez l’ACTION !

Un autre a simplement écrit : « JE SUIS EN HYPERVENTILATION ! »

Un troisième fan a écrit: « AHHHHHHHHH ELLE ARRIVE! »

Quelqu’un d’autre a commenté: « Oui !! Nous avons besoin d’un clip musical ICONIC comme Scream & Shout. S’il te plaît!! »

Alors qu’un autre félicite la star pour avoir sonné « mieux que jamais » dans un autre commentaire.

LE RETOUR DE BRITNEY

Ce n’est pas la première fois que les fans entendent parler du retour musical de Britney ces dernières semaines.

Le US Sun a rapporté le 8 juillet que le natif de Louisiane faisait équipe avec le rappeur.

Comme indiqué à l’époque, le fils sera la première sortie musicale de Britney depuis qu’elle a remporté la bataille juridique pour être libérée de la tutelle de son père.

Jamie Spears a contrôlé les affaires personnelles de Britney pendant 13 ans.

Elle est apparue sur le remix Tiny Dancer de Sir Elton John en 2022 mais n’a sorti aucune nouvelle musique depuis 2020.

Le dernier duo survient une décennie après qu’elle et Will aient eu un numéro 1 avec leur single très populaire Scream & Shout.

Une source a déclaré: « Britney et Will ont énormément d’amour et de respect l’un pour l’autre et se font vraiment confiance dans le jugement musical de l’autre.

« Will est depuis longtemps le supporter n°1 de Britney et il veut la voir réussir.

« Tous les deux sont ravis de sortir ce morceau surprise et ils savent que les fans vont l’adorer. »

Will, un juge de l’émission télévisée The Voice, a fait allusion à une collaboration avec Britney le mois dernier sur Good Morning Britain, en disant: « Nous avons fait des choses sympas ensemble, et je suis si heureux qu’elle soit dans ce nouveau voyage et brille.

« Elle a encore des obstacles, mais vous savez quoi, nous sommes tous là pour la soutenir. »

Cependant, ils n’ont confirmé qu’ils travaillaient ensemble que lundi.

En travaillant avec elle auparavant, Will a déclaré: «J’adore son dévouement et son amour pour la musique.

« C’est comme ça. J’aime à quel point elle est douce et à quel point elle est authentique – timide, mais féroce. Et je veux la voir gagner.

VOIR DES SIGNES

En juin, les fans ont commencé à spéculer sur le fait que Britney travaillait sur de la nouvelle musique.

Le buzz a commencé après que le producteur de musique Caleb Stone a partagé une photo de lui en ligne avec Stargate – un duo de producteurs bien connu – et a laissé un indice sur l’avenir musical du chanteur de Circus.

La photo montrait le trio souriant ensemble devant ce qui semblait être une sorte de mur tufté.

La légende originale disait: « J’ai passé les 9 derniers mois dans les Alpes sibériennes à faire des beats pour le nouvel album de Britney Spears avec les frères @stargate – de gros trucs à venir. »

Caleb l’a supprimé peu de temps après, mais pas avant qu’un compte de fan ne puisse s’en saisir.

Le message original a été repartagé sur le compte des fans avec une longue légende demandant aux fans leurs réflexions sur la nouvelle musique potentielle à venir du chanteur Toxic.

Il disait en partie: « Britney a déclaré à plusieurs reprises qu’elle avait quitté l’industrie. Cependant, en 2022, elle a collaboré avec Elton John sur « Hold Me Closer ».

Les fans semblaient pour la plupart soutenir l’idée.

Un commentateur a spéculé: «Elle est définitivement prête à quelque chose. Son Instagram n’est littéralement qu’une distraction, alors elle est laissée seule, il y a une raison pour laquelle personne ne l’a vue, parce que c’est ce qu’elle voulait. Elle voulait un an ou deux pour elle-même, et elle l’a eu. Les gens attendent tellement d’elle, elle avait besoin de guérir, et elle l’a fait grâce à sa musique.

Un deuxième fan a écrit : « Je ne vois pas pourquoi il mentirait pour être honnête. Je pense que c’est réel et qu’il a peut-être eu des ennuis parce qu’un album est peut-être en train d’être fait en secret.

Un troisième fan a suggéré: « Britney pourrait faire de la musique pour le plaisir et si et quand elle sortira, elle ne fera pas ce que l’industrie lui a dit pendant des années qu’elle devait faire, c’est-à-dire Promouvoir Promouvoir… Elle pourrait l’avoir libérée dans le monde, puis continuez à vivre sa vie libre en faisant ce qu’elle veut.

Un autre commentateur sceptique a écrit: « Est-ce que… Britney est au courant de cela? »

Quelqu’un d’autre a commenté: « Je le crois à 100%. J’ai l’intuition que B est sur le point de nous frapper avec B10 l’année prochaine.

Getty

Plus tôt ce mois-ci, les fans ont appris que Britney et Will.I.Am collaboraient[/caption] PA

Les fans de la pop star ont hâte qu’elle sorte de la nouvelle musique[/caption] Instagram

Elle n’a pas sorti de nouvelle musique depuis 2020[/caption]