Cooper Flagg, le meilleur espoir du basket-ball au lycée et le favori pour être le choix n ° 1 du repêchage de la NBA 2025, a annoncé lundi son engagement envers Duke.

Flagg a choisi les Blue Devils plutôt que UConn.

Duke était considéré comme le grand favori depuis les premiers jours du recrutement de Flagg. L’entraîneur Jon Scheyer a fait sentir sa présence aux matchs de Flagg, même lorsque Flagg jouait sur le circuit Nike EYBL 15U, et a continué d’être un incontournable lors de ses matchs du printemps dernier. Les entraîneurs d’UConn, du Kansas, du Kentucky et du Michigan ont également passé du temps à l’observer l’été dernier.

Trois écoles ont émergé pour Flagg : Duke, UConn et Kansas. Il a effectué une visite officielle à Storrs, dans le Connecticut, fin septembre, alors que les Huskies continuaient de réduire l’écart. Peu de temps après, Flagg a annulé une visite prévue au Kansas, ne laissant que les Blue Devils et les Huskies. Mais une deuxième visite à Duke, pour l’événement Countdown to Craziness des Blue Devils le week-end dernier, a fermement redirigé l’élan vers Scheyer et les Blue Devils.

“Après mon arrivée sur le campus, j’ai vraiment commencé à m’imaginer à Durham”, a déclaré Flagg à SLAM dans sa vidéo d’engagement. “Tout l’amour que j’ai ressenti m’a vraiment excité, en voyant tous les fous et l’atmosphère de Cameron. Je suis honoré d’avoir l’opportunité de rejoindre la Confrérie.”

En août, Flagg a annoncé qu’il reclassait de la classe 2025 à 2024 et prévoyait d’entrer à l’université l’automne prochain. Il aura 18 ans en décembre de sa première année, ce qui le rendra éligible au repêchage NBA 2025.

Flagg, un attaquant de 6 pieds 8 pouces originaire du Maine, s’est imposé comme le premier espoir du pays avec une longue série de sorties productives en juin et juillet. Il est entré cet été au deuxième rang de la classe 2025 derrière Cameron Boozer, mais il a remporté les honneurs de MVP au camp Top 100 de la National Basketball Players Association à Orlando, en Floride, fin juin, puis a réalisé une performance virtuose au Nike EYBL. Confiture de pêches en juillet.

Dans l’une des performances les plus dominantes de l’histoire de l’événement, Flagg a récolté en moyenne 25,4 points, 13 rebonds, 5,7 passes décisives et 6,9 blocs au Peach Jam. Il a réalisé un double-double dans les sept matchs, dont trois triple-doubles. Il a inscrit 38 points, 16 rebonds, 6 passes décisives et 12 blocs contre Pro Skills et 37 points, 12 rebonds, 6 passes décisives et 10 blocs contre New Heights Lightning.

Dans l’ensemble, Flagg a récolté en moyenne 26,8 points, 12,4 rebonds, 4,7 passes décisives, 5,2 blocs et a tiré 37,4% à 3 points en 22 matchs avec Maine United au printemps et à l’été dernier.

Après avoir mené l’école secondaire régionale de Nokomis (Maine) à un titre d’État en tant qu’étudiant de première année au lycée, Flagg a été transféré à la Montverde Academy (Floride) pour jouer pour le légendaire entraîneur du lycée Kevin Boyle. Il a disputé 25 matchs la saison dernière, récoltant 9,8 points, 5,2 rebonds, 3,0 passes décisives et 2,2 contres en un peu moins de 18 minutes par match.

Il joue un rôle plus important offensivement pour Montverde cette saison, avec une moyenne de 19,0 points, 8,7 rebonds et 4,3 passes décisives en trois matchs de la Border League à Las Vegas plus tôt ce mois-ci.

Flagg a représenté USA Basketball à la Coupe du Monde FIBA ​​U17 en 2022 à seulement 15 ans, l’aidant à remporter la médaille d’or. Il a récolté en moyenne 9,3 points, 10,0 rebonds et un record d’équipe de 2,4 interceptions et 2,9 blocs en sept matchs, dont une performance de 10 points, 17 rebonds, huit vols et quatre blocs en finale contre l’Espagne. Les 17 rebonds constituent un record en un seul match pour l’équipe masculine U17. Il a été nommé athlète masculin de l’année par USA Basketball en décembre 2022.

“Flagg est juste différent”, a déclaré un recruteur de la NBA à ESPN cet été. “Il a la constitution mentale. Il est cohérent avec son état d’esprit, son moteur et sa production. S’il ne développe pas une once de son package offensif à partir de ce jour, il est toujours potentiellement en lice pour le titre de joueur défensif de l’année en NBA. Juste les progressions qu’il a montrées avec le jeu en direct, la création de tirs dès le rebond, les lectures et les jeux instinctifs des deux côtés et puis la façon dont il se comporte… il a une chance d’être un joueur de basket-ball transformationnel dans le le sport dans son ensemble.”

“Cooper Flagg représente à quoi ressemble une aile moderne dans la NBA”, a ajouté un entraîneur universitaire. “Long, athlétique, polyvalent et capable de dribbler, de passer et de tirer. Je pense que l’intensité et la compétitivité avec lesquelles il joue se traduiront très facilement au niveau supérieur.”

L’engagement de Flagg fait immédiatement de Duke le favori pour décrocher la première classe de recrutement du pays. Les Blue Devils comptaient déjà l’ailier cinq étoiles Isaiah Evans (n°8) et les 50 meilleurs gardes Kon Knueppel (n°22) et Darren Harris (n°45) dans le giron, et restent à la poursuite des espoirs cinq étoiles VJ Edgecombe (n°5) et Pat Ngongba (n°19). Les trois engagements et Edgecombe et Ngongba ont rendu visite à Duke pour Countdown to Craziness aux côtés de Flagg il y a deux week-ends.

Scheyer a décroché les classes de recrutement n°1 et n°2 au cours de ses deux premiers cycles depuis qu’il a été nommé successeur de Mike Krzyzewski.