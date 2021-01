Le premier chipset 5 nm de MediaTek pourrait être dans un an. La société devrait dévoiler les Dimensity 1200 et 1100 ce mercredi, mais ils sont fabriqués sur un nœud 6 nm. Selon une feuille de route par leakster Station de chat numérique, les puces 6 nm seront d’abord utilisées par Oppo et vivo (bien que les dirigeants de Redmi aient également laissé tomber des indices).

La prochaine version majeure aura lieu au premier trimestre de l’année prochaine lorsque MediaTek présentera le chipset MediaTek 2000 (5 nm). Oppo et vivo sont à nouveau alignés pour utiliser cette puce, mais Honor devrait également être un client (l’ère post-Kirin commencera bientôt avec le Honor V40, alimenté par Dimensity 1000+).

Le Dimensity 2000 pourrait devenir le premier chipset de la famille à adopter le cœur Cortex-X hautes performances. Le X2, en particulier, plus les gros cœurs de processeur Cortex-A79 et les cœurs de GPU Mali-G79. Les trois n’ont pas encore été annoncés par ARM (note: le processeur Dimensity 1200 serait basé sur le cœur Cortex-A78).

L’A79 est vraisemblablement le noyau du Cervin, dont le dévoilement est prévu cette année. Attendez-vous à une petite augmentation des performances par rapport à l’A78 (mais une augmentation massive de 2,5 fois par rapport à un ancien noyau comme l’A73). Le Cervin aura également du matériel pour détecter les violations de sécurité de la mémoire et c’est tout ce que nous savons à ce sujet jusqu’à présent.

La prochaine architecture après cela est Makalu, qui devrait être 30% plus rapide que l’A78. On ne sait pas si ce sera le noyau X2 – probablement pas car il ne devrait pas être produit en masse avant 2023. La seule chose intéressante que nous savons à propos de Makalu est qu’il abandonnera le support 32 bits et exécutera exclusivement des logiciels 64 bits.

Nous pourrions en entendre davantage sur les projets d’avenir de MediaTek lors de l’événement de mercredi. Et même s’il n’y a aucune mention du Dimensity 2000, le 1200 et ses amis seront sur scène.

Source (en chinois) | Via