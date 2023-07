Le premier chien policier de Sandwich est mis à la retraite en raison de problèmes de santé – Shaw Local

Depuis le premier démarrage avec le Sandwich Police Department en 2016, Diesel – le premier chien policier du département – s’est avéré être un atout précieux pour le département.

« Diesel a fait sa marque dès ses premiers jours de travail en aidant l’équipe d’assistance policière coopérative du comté de Kendall dans une résidence, où Diesel a aidé à localiser 185 grammes de cocaïne et 2 500 grammes de cannabis qui étaient cachés », a déclaré le maire de Sandwich, Todd Latham.

Parce que Diesel a développé des problèmes de santé, il a été déterminé que le chien est prêt pour la retraite.Conseil municipal de Sandwich le 3 juillet a approuvé une ordonnance pour retirer Diesel. La ville a acheté Diesel en 2016 après avoir reçu une subvention de l’État.

Avant d’approuver l’ordonnance, Diesel a été promu sergent.

« Par respect pour la carrière de Diesel avec nous, nous allons le promouvoir au rang de sergent », a déclaré Latham.

Comme l’a noté Latham, le premier chien d’assistance – le sergent Stubby – était dans l’armée américaine pendant la Première Guerre mondiale et a participé à 17 batailles.

« A partir de ce moment, il a été déterminé que les chiens ont la capacité de nous aider, nous les humains, dans nos performances », a déclaré Latham. « Et puis vers 1938, la police a commencé à utiliser des chiens canins dans le cadre d’unités cynophiles. »

L’officier K-9 Keith Rominski, qui travaille avec Diesel depuis qu’il a commencé avec le département, prend possession du chien. Diesel a entre huit et neuf ans.

« C’est l’officier qui a joué un rôle clé dans la recherche et le développement du programme », a déclaré Latham.

On a récemment découvert que Diesel souffrait d’arthrite.

« C’est juste devenu le moment où nous ne pouvions pas l’amener à un niveau de santé confortable », a déclaré Latham après la réunion. « Et à cause de cela, nous ne voulions pas que le chien souffre et souffre. »

Quant à savoir si le département travaillera pour obtenir un autre chien policier, Latham a déclaré que cela pourrait être une décision pour le prochain chef de la police du département. En mai, le conseil municipal de Sandwich a embauché Rick Bleichner comme chef de la police par intérim après avoir décidé de ne pas renouveler le contrat du chef de la police de Sandwich, Jim Bianchi. Il était chef de la police de Sandwich depuis septembre 2013.

La ville a trouvé Bleichner par l’intermédiaire de l’Association des chefs de police de l’Illinois, qu’elle utilise également pour trouver un chef permanent. Le contrat de Bleichner est de quatre mois ou jusqu’à ce que la ville engage un nouveau chef de police.

« Nous avons d’autres ressources », a déclaré Latham. «Nous pourrions appeler les comtés de Kendall ou de DeKalb. Ils ont aussi des chiens que nous pouvons utiliser via les services de leur shérif.

Diesel prendra sa retraite plus tard ce mois-ci, a-t-il déclaré.