Le premier centre de vaccination pour personnes âgées et handicapées de Mumbai remporte les éloges d’Anand Mahindra

Avec la flambée des cas de coronavirus à travers le pays, se faire vacciner est devenu l’une des étapes les plus importantes pour renforcer l’immunité contre l’infection mortelle. La pénurie de vaccins et la surpopulation dans les centres de vaccination, cependant, sont une grande préoccupation pour ceux qui espèrent se faire vacciner, en particulier les personnes âgées et les personnes handicapées. Pour aider à atténuer la crise, la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) du Maharashtra a mis en place un moyen efficace de mener un processus de vaccination rapide en mettant en place un centre de vaccination en voiture.

L’organisme civique a lancé mardi le premier centre de vaccination au volant de la ville où les personnes spécialement handicapées et les personnes âgées peuvent recevoir des doses de vaccin tout en étant assis dans un véhicule, sans faire la queue. Pas moins de 417 personnes ont reçu des injections de vaccin Covid-19 le premier jour.

L’initiative a semblé impressionner le président industriel de Mahindra Group, Anand Mahindra. Mercredi, Mahindra a partagé une vidéo sur son compte Twitter qui montrait comment le centre de drive-in avait vacciné les gens le premier jour de son fonctionnement.

L’installation a été installée dans un parking de la tour Kohinoor dans la région de Dadar pour vacciner les personnes de plus de 45 ans. Il y a deux stands où 50 véhicules chacun peuvent attendre dans une file d’attente avant la vaccination, et quelque 100 véhicules peuvent être garés pendant la période d’observation post-vaccination, a déclaré le responsable. Si une personne qui a reçu un jab développe une réaction indésirable, elle peut sonner du klaxon.

Huit médecins et 18 infirmières ont été déployés au centre, et si un stock suffisant de doses de vaccins est disponible, il a la capacité de vacciner environ 5000 personnes par jour, a déclaré le responsable à PTI.

Dans un message accompagné de la vidéo, Mahindra a félicité le travail effectué par BMC et a félicité son commissaire Iqbal Singh Chahal pour son engagement et sa prise de mesures efficaces.

Le premier centre de vaccination de Mumbai à Dadar. Bravo! Bravo @mybmc & Commissaire Iqbal Singh Chahal .. Continuez à diriger depuis le front… pic.twitter.com/XP7PFK5OQ1– anand mahindra (@anandmahindra) 5 mai 2021

La vidéo a reçu plus de 31,3k vues et plus de 2k likes depuis qu’elle a été partagée sur le site de microblogging. En regardant la vidéo, de nombreux internautes ont souhaité que leur ville puisse également proposer un processus similaire. Un utilisateur de Bengaluru a demandé dans ses commentaires si la ville pouvait également obtenir un centre de vaccination similaire pour soulager le stress des candidats. Un autre utilisateur a déclaré qu’il avait également besoin d’une procédure similaire à Delhi.

@ArvindKejriwal Nous en avons également besoin à Delhi. Votre équipe peut-elle expliquer comment elle l’a mis en place à Mumbai, puis la mettre en œuvre à Delhi également? Ce n’est pas une tâche énorme, j’en suis sûr. – Apeksha (@ ApekshaG439) 5 mai 2021

Certains, cependant, sont restés critiques à l’égard du développement et ont souligné que malgré la multiplicité des centres, les rendez-vous et les créneaux pour les vaccins n’étaient toujours pas disponibles. Beaucoup ont demandé à Mahindra d’aider à augmenter le nombre de centres de vaccination à Mumbai afin que davantage de résidents puissent prendre le vaccin en toute sécurité.

Pouvez-vous également utiliser vos bons offices pour demander à BMC de développer les centres de vaccination? Une congrégation d’un grand nombre de personnes assises ou debout les unes à côté des autres dans cette chaleur est sûrement une recette pour que le virus se propage davantage. Des centres plus petits avec une capacité limitée sont nécessaires – activecitizen (@SuketuK) 5 mai 2021

C’est encombré, c’est une sorte de lecteur qui aurait dû se trouver dans une zone dégagée. – AMAN CHAWLA (@aman_isin) 5 mai 2021

Préoccupé par la transmission du Covid-19 dans des espaces fermés, un utilisateur de Twitter a suggéré qu’un tel processus de vaccination au volant aurait dû avoir lieu dans une zone ouverte.

Le BMC a mis en place plus de 135 centres de vaccination à travers Mumbai depuis le début de la campagne de vaccination le 16 janvier de cette année. Mardi soir, un total de 24,86.827 doses de vaccin avait été administré dans la ville, selon le corps civique.

Le BMC a informé dans un communiqué qu’il s’attendait à recevoir un lakh de doses de vaccin d’ici mardi soir, de sorte que la vaccination des personnes de plus de 45 ans aura lieu entre midi et 17 heures mercredi.

L’inscription sera obligatoire pour ceux qui prennent la première dose, tandis que ceux qui prennent la deuxième dose peuvent entrer sans inscription, a déclaré l’organisme civique.

Les personnes âgées de 18 à 44 ans recevront des doses de vaccin uniquement dans cinq centres existants entre 9 h et 17 h.

