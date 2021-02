La diaspora indienne du monde entier a enregistré un certain nombre de prouesses à son nom, mais saviez-vous que le statut de chef célèbre a également été atteint pour la première fois par un chef indien?

Avant que le monde n’ait Anthony Bourdain, Gordon Ramsay ou Nigella Lawson, il y avait un homme du nom de Prince Ranji Smile qui avait émigré de Karachi à Londres dans les années 1800. Après avoir travaillé dans les hôtels Cecil en Angleterre, il a impressionné Louis Sherry, un éminent restaurateur avec sa recette de curry. Smile a ensuite traversé l’océan Atlantique avec sa femme anglaise pour présenter aux Américains sa délicieuse cuisine indienne en 1899.

Un livre de 2016 de l’historienne Sarah Lohman nommé Huit saveurs raconte comment Smile a continué à se faire un nom dans la société américaine qui étaient inconscients des currys complexes du sous-continent indien. Le livre explique également comment un journaliste La lettre de New York a décrit le beau chef indien comme ayant «une peau claire et foncée, des yeux noirs brillants, des cheveux noirs lisses et des dents les plus blanches.

Avec l’aide du restaurateur Sherry, Smile a obtenu le poste dans son restaurant éponyme de la Cinquième Avenue et, en 1907, il voyageait à travers l’Amérique pour effectuer des démonstrations de cuisine dans les grands magasins et les halles alimentaires. Avec ses regards charmants et ses talents culinaires exotiques, Smile avait séduit l’Occident en particulier ses femmes.

UNE Bulletin du comté de Park du 17 novembre 1899 cite Smile comme disant que si les femmes d’Amérique mangent la nourriture qu’il prépare, elles deviendront plus belles qu’elles ne l’imaginent. Pour vendre ses recettes et la cuisine indienne, Smile a également affirmé qu’avec sa nourriture, leurs yeux deviendraient plus brillants, leur teint deviendrait plus beau et leur silhouette ressemblerait à celles de «belles femmes indiennes».

Un rapport de Le meilleur Inida mentionne également quels éléments étaient sur son menu et il comprenait l’Indian Bhagi Topur, Kalooh Sherry, Murghi Rain, Muskie Sindh, Curry of Chicken Madras et Bombay Duck.

Cependant, Smile n’a pas pu perpétuer son héritage aux États-Unis en raison des colonialistes qui dirigeaient le pays. La loi sur l’immigration de 1917 a interdit aux Sud-Asiatiques comme Smile d’obtenir la citoyenneté légale aux États-Unis. Smile a également été invité à être enrôlé pour se battre pour les États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, même s’il ne serait pas citoyen américain.

Le monsieur a refusé de se battre pour le pays et il est rapporté qu’il est retourné en Inde avec sa femme. Cependant, on ne sait pas grand-chose de son retour en Inde et de ce qui s’est passé après.