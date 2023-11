Le premier cas positif de maladie débilitante chronique de la saison de chasse d’automne découvert près de New Meadows

BOISE, Idaho — Le Département du poisson et du gibier de l’Idaho a rapporté que le premier cas positif de maladie débilitante chronique de la saison de chasse de l’automne 2023 a été trouvé chez un cerf mulet près de New Meadows.

IDFG a déclaré que le cerf testé positif à la maladie des déchets a été retrouvé à environ sept miles au sud de New Meadows. Il s’agit du premier cas connu en dehors de la région de Riggins, où la maladie a été détectée pour la première fois dans l’Idaho à l’automne 2021.

La MDC est une maladie contagieuse qui touche les cerfs, les wapitis et les orignaux. Selon l’IDFG, il n’existe actuellement aucun remède contre la maladie, aucun test vivant fiable pour les animaux sauvages et aucun vaccin pour prévenir la maladie.

IDFG demande à tous les chasseurs participant aux chasses au cerf et au wapiti entre New Meadows et Council de faire tester leurs animaux. Les chasseurs peuvent apporter les têtes des cerfs et des wapitis capturés à n’importe quel bureau régional du poisson et du gibier pour un échantillonnage.

“Nous comptons vraiment sur les chasseurs pour fournir ces échantillons, c’est le meilleur moyen pour nous de comprendre s’ils existent là-bas, où ils pourraient se trouver et à quelle fréquence”, a déclaré Roger Phillips, superviseur de l’information publique de l’IDGG. “

IDFG a déclaré que les symptômes de la maladie chez les cerfs et les wapitis comprennent une bave excessive, une tête ou des oreilles tombantes, des tremblements, un poids corporel extrêmement faible et un comportement inhabituel comme ne pas avoir peur des humains ou un manque de coordination.

L’organisation a déclaré à KTVB que cette situation est très différente de la dernière fois qu’elle a détecté la MDC, car les animaux dans la zone proche des nouvelles prairies sont migrateurs, ce qui signifie qu’ils se déplacent sur de très longues distances pendant l’hiver. Contrairement à la région de Riggins, où cette maladie a été détectée pour la première fois, où les animaux sont restés dans cette zone, ce qui a permis d’atténuer plus facilement la situation.

IDFG demande aux gens de signaler tout cerf ou wapiti tué sur l’autoroute 95 entre Riggins et Weiser et tout cerf qui semble malade au bureau régional de Nampa au (208) 465-8465, ou au bureau régional de McCall au (208) 634-8137. Les habitants de l’Idaho peuvent également utiliser le page Web de rapports sur les accidents de la route. Ils disent que cela les aidera à mieux comprendre la situation.

Ils ont une réunion prévue les 14 et 15 novembre à Lewiston où ils feront le point sur la situation.

