Le premier cas humain de grippe aviaire H10N3 au monde a été confirmé en Chine.

La Chine confirme le premier cas humain de grippe aviaire H10N3 au monde, mais pense que la maladie ne devrait pas se propager largement.

Mardi, la Chine a annoncé la première infection humaine au monde par le virus de la grippe aviaire H10N3, mais a affirmé que la probabilité de sa propagation à grande échelle était minime.

Un homme de 41 ans a été transporté dans un hôpital de la ville orientale de Zhenjiang le 28 avril avec des symptômes de fièvre et a reçu un diagnostic de H10N3 un mois plus tard, selon la Commission nationale chinoise de la santé (NHC).

« Le danger d’une diffusion à grande échelle est extrêmement minime », a déclaré le NHC, ajoutant que le gars était en bonne santé et qu’aucune « anomalie » n’avait été détectée par ses contacts étroits.

Virus de la grippe aviaire H10N3

Il n’y avait aucune information sur la façon dont l’homme avait contracté la maladie.

Le H10N3 a été classé comme faiblement pathogène chez les oiseaux, ce qui signifie qu’il était moins susceptible de causer la mort ou des maladies graves.

Selon le NHC, aucun cas humain de H10N3 n’a été documenté auparavant ailleurs dans le monde.

Grippe aviaire H10N3

En Chine, plusieurs formes de grippe aviaire ont été découvertes chez les animaux, mais les infections humaines sont rares.

Le virus H7N9 a provoqué la dernière épidémie de grippe aviaire humaine en Chine, survenue fin 2016 et début 2017.

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le virus H7N9 a infecté 1668 personnes et tué 616 personnes depuis 2013.

Suite aux récentes flambées de grippe aviaire en Afrique et en Eurasie, le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDCP) a appelé à une surveillance accrue dans les élevages de poulets, les marchés et les oiseaux sauvages la semaine dernière.