Le premier cas de variole du singe aux États-Unis en près de 20 ans est signalé comme un patient hospitalisé pour un virus qui provoque une éruption cutanée extrême

LE premier cas confirmé de virus de la variole du singe aux États-Unis en deux décennies a été détecté après le retour d’un résident de Dallas d’un voyage au Nigeria cette semaine.

La personne non identifiée a atterri à Atlanta le 8 juillet puis a atteint l’aéroport Love Field de Dallas le lendemain.

Un Américain a été testé positif à la variole du singe, une maladie rare et incurable, après un vol pour Dallas après un voyage au Nigeria Crédit : Alamy

Les responsables de la santé appellent au calme affirmant qu’il n’y a pas de menace immédiate pour le grand public Crédit : Getty

« Bien que rare, ce cas n’est pas un motif d’alarme et nous ne nous attendons à aucune menace pour le grand public », a déclaré le juge du comté de Dallas, Clay Jenkins, dans un communiqué.

La variole du singe est une maladie rare qui peut provoquer des éruptions cutanées généralisées, de la fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires chez les personnes qui la contractent.

Selon l’OMS, le virus de la variole du singe présente des caractéristiques similaires à celles de la variole humaine, plus dangereuse.

Il existe deux types de virus de la variole du singe – la version la plus contagieuse et la plus dure d’Afrique centrale et l’autre d’Afrique de l’Ouest.

Il a été découvert en 1958 après que deux épidémies ont reflété une maladie semblable à la variole dans des colonies de singes détenues à des fins de recherche – d’où la naissance de son nom « monkeypox ».

Dans le cas du Texan malade, la tache du monkeypox est la souche ouest-africaine la plus douce, ont déclaré vendredi les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dans un communiqué.

Et bien que la variole du singe soit beaucoup plus bénigne que la variole, elle peut être mortelle.

PAS DE GUÉRISON CONTRE LA SINGE

Son taux de mortalité se situe entre une personne sur 100, la plupart des décès survenant dans des groupes d’âge plus jeunes.

La mort est plus probable si la personne est frappée par un système immunitaire faible.

Le plus important est peut-être qu’il n’existe actuellement aucun remède ou traitement sûr et éprouvé pour l’infection par le virus de la variole du singe.

C’est en grande partie parce que le vaccin pour traiter la maladie est interdit au grand public, car il a été interrompu après l’éradication mondiale de la variole.

Pourtant, lorsque la vaccination a été utilisée contre la variole, il a été prouvé qu’elle était efficace à 85 pour cent pour éloigner également la variole du singe.

Les cas humains en dehors de l’Afrique ne sont qu’une demi-douzaine de fois.

La dernière fois que les États-Unis ont confirmé un cas de variole du singe, c’était en 2003 avec 47 infections, selon le CDC.

Le plus haut responsable de la santé du comté, le Dr Philip Huang, a également appelé au calme.

Nous avons déterminé qu’il y a très peu de risques pour le grand public. Dr Philip Huang

Il a noté que des entretiens avaient été menés avec le patient et « des contacts étroits qui ont été exposés ».

« Nous avons déterminé qu’il y a très peu de risques pour le grand public », a-t-il déclaré, notant que les vols de Delta Airlines appliquaient une politique de masque obligatoire pour les passagers et l’équipage.

« Par conséquent, on pense que le risque de propagation de la variole du singe via des gouttelettes respiratoires à d’autres personnes dans les avions et dans les aéroports est faible », indique le communiqué du comté de Dallas.

Le Dr Huang a admis qu’il y a des conséquences si les protocoles et les mesures de sécurité ne sont pas respectés ou mis en œuvre.

« C’est une autre démonstration de l’importance de maintenir une solide infrastructure de santé publique, car nous ne sommes qu’à un vol d’avion de toute maladie infectieuse mondiale. »

Les responsables de la santé ont isolé le patient dans un hôpital de Dallas alors qu’il se remettait de la maladie, ont déclaré des responsables de la santé et des services sociaux du comté de Dallas.

Des cas plus récents de variole du singe ont été découverts en 2018, lorsque le Royaume-Uni a dénombré trois cas et Israël a documenté un cas.

Singapour a été le seul endroit en dehors du grand continent à enregistrer un cas en 2019.

Déjà en 2021, le Royaume-Uni a confirmé trois cas.

La variole du singe est contractée chaque fois que les humains entrent en contact avec un animal (et en particulier un rongeur), s’habillent de gibier sauvage ou peuvent infecter les personnes qui utilisent des produits d’origine animale.

En Afrique, des infections humaines ont été documentées par la manipulation de singes infectés, de rats géants de Gambie et d’écureuils.

Comme Covid-19, la transmission interhumaine est soupçonnée de se produire par de grosses gouttelettes respiratoires, selon le CDC.

On sait que la maladie se propage également lorsqu’il y a contact avec des fluides corporels, des plaies de la variole du singe ou des articles qui ont été contaminés par des fluides ou des lésions, tels que des vêtements et des draps.

