Le Colorado State Laboratory a confirmé le cas et a notifié les Centers for Disease Control and Prevention, a-t-il déclaré.

Une étude récente menée par des scientifiques britanniques a estimé que la variante découverte pour la première fois en Grande-Bretagne est 56% plus contagieuse, bien que rien n’indique qu’elle soit plus mortelle ni résistante aux vaccins qui ont été déployés aux États-Unis et en Europe.

Les scientifiques s’inquiètent de ces variantes mais ne sont pas surpris par elles. Il est normal que les virus mute, et la plupart des mutations du coronavirus se sont avérées mineures.

La variante britannique a une constellation de 23 mutations, dont plusieurs affectent la façon dont le virus se verrouille sur les cellules humaines et les infecte. Ces mutations pourraient permettre au variant de se répliquer et de se transmettre plus efficacement, a déclaré Muge Cevik, expert en maladies infectieuses à l’Université de St. Andrews en Écosse et conseiller scientifique du gouvernement britannique.

La découverte de la variante a conduit à un verrouillage plus sévère à Londres et dans les environs autour de Noël, et des cas de la variante ont été identifiés en France, en Espagne et dans d’autres pays européens. Agents de santé en Ontario, Canada m’a dit samedi, ils avaient identifié deux cas de la variante chez un couple sans antécédents de voyage ou d’exposition connus.

Des pays du monde entier ont mis en œuvre des protocoles plus stricts pour les voyageurs entrant en provenance du Royaume-Uni. Une nouvelle règle aux États-Unis exigeant que les voyageurs entrants en provenance du Royaume-Uni – y compris les citoyens américains – présentent la preuve d’un test de coronavirus négatif à leur entrée est entrée en vigueur lundi. Après la découverte de cas de la variante au Japon, le pays a fermé ses frontières à toute nouvelle entrée d’étrangers non résidents.