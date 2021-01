Le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé lundi que le premier cas de la « souche mutante » de COVID-19, originaire du Royaume-Uni, avait été trouvé chez un homme de New York.

Cuomo a déclaré que l’homme, âgé d’une soixantaine d’années, avait été diagnostiqué avec la nouvelle souche alors qu’il n’avait pas d’antécédents de voyage.

« Le Wadsworth Lab a confirmé le premier cas dans l’État de New York de la variante britannique (B.1.1.7) du virus responsable du COVID », a déclaré Cuomo.

Cuomo a déclaré que l’homme était du comté de Saratoga, à New York.

On craint que la souche B.1.1.7 soit 70% plus transmissible et se propage plus facilement parmi les enfants.

On ne pense pas que cela entraîne des cas plus graves et des taux de mortalité plus élevés n’ont pas été signalés.

Lundi après-midi, les États-Unis signalaient un total de 351590 décès

Selon des informations locales, l’homme travaille dans une bijouterie du comté de Saratoga.

Trois autres personnes travaillant dans le magasin ont également été testées positives pour COVID-19. Lundi après-midi, on ne sait pas s’ils ont aussi la souche britannique.

Les responsables locaux exhortent les personnes qui ont rendu visite à N Fox Jewelers à Saratoga Springs entre le 18 et le 24 décembre à se faire tester pour le virus.

«Nous passons par les employés de la bijouterie. Comme il s’agissait d’un établissement de vente au détail, nous voulons la coopération du public », a déclaré Cuomo.

Cuomo a déclaré que l’homme «semble être en voie de guérison».

Le premier cas de la souche aux États-Unis a été confirmé la semaine dernière dans une maison de soins infirmiers située dans une ville isolée du Colorado.

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a confirmé le 29 décembre que le nouveau virus avait été identifié dans son état, dans le comté d’Elbert.

Samedi, il a été révélé que la première infection confirmée concernait un membre de la Garde nationale dans la vingtaine, qui avait été affecté à la maison de retraite de la Good Samaritan Society à Simla, pour aider à lutter contre leur épidémie.

La souche a ensuite été trouvée en Californie et en Floride, et elle s’est maintenant rendue à New York, qui a signalé 11 209 nouveaux cas de coronaivrus.

Les hospitalisations de New York sont à 8 251 et l’État a ajouté 170 décès supplémentaires.

Les données suggèrent que la variante était peut-être déjà présente aux États-Unis à des niveaux indétectables ces derniers mois, depuis peut-être aussi longtemps qu’en octobre.

«Ce ne serait pas du tout surprenant si au moins certains des cas étaient B117», a déclaré Eric Topol, directeur du Scripps Research Translational Institute à La Jolla, en Californie.

L’équipe de Topol a confirmé mercredi qu’au moins une infection à coronavirus en Californie était causée par la souche mutante.

«Il est probablement ici depuis un certain temps à des niveaux bas – mais vous ne le voyez pas avant de le chercher.

La Floride est devenue le troisième État des États-Unis à confirmer un cas de souche mutante de COVID-19.

Le ministère de la Santé de Floride a confirmé le diagnostic jeudi soir. Les responsables ont déclaré que l’homme avait dans la vingtaine, vit dans le comté de Martin et n’a pas d’antécédents de voyage.

Un chercheur en vêtements de protection quitte la maison de retraite Good Samaritan Society

La tension a poussé l’Angleterre à être plongée dans un autre verrouillage national jusqu’en février au moins.