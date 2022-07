Le premier cas de poliomyélite en près d’une décennie est détecté dans l’État de New York

Cependant, une évaluation régionale de la santé a indiqué qu’en 2016, environ la moitié des enfants du comté de Rockland avaient reçu tous leurs vaccins infantiles de routine à l’âge de 35 mois, l’un des taux les plus bas de la région. Pour obtenir une immunité collective contre la poliomyélite, le taux de vaccination cible est de 80 %, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Les perturbations causées par la pandémie de Covid-19 ont fait baisser les taux de vaccination pour les vaccinations de routine des enfants du monde entier et aux États-Unis, selon certaines études. La désinformation et la méfiance liées aux vaccins Covid ont également affecté les taux de vaccination des enfants, car davantage de parents ont exprimé des craintes concernant les vaccins établis de longue date.

Le Dr Amesh A. Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security, a déclaré que l’hésitation à la vaccination pourrait donner aux souches de poliomyélite dérivées du vaccin “l’occasion de causer des dommages” dans une communauté qui compte de grandes poches de personnes non vaccinées.

La poliomyélite est très contagieuse, a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué de presse. Les personnes peuvent propager la maladie même si elles ne présentent aucun symptôme, notamment de la fatigue, de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et des vomissements. Rarement, les cas de poliomyélite peuvent entraîner une paralysie ou la mort.

Le vaccin oral est sûr et efficace et est toujours administré dans les pays où l’accès au vaccin est plus limité. Cependant, les personnes qui reçoivent le vaccin oral, qui contient une version affaiblie du virus, peuvent excréter le virus.

La fonction de perte a été initialement considérée comme un avantage, a déclaré le Dr Adalja.

“Cela imite une infection naturelle, et les gens excrètent le virus, le virus du vaccin, et cela se propage à d’autres personnes, puis ils sont immunisés de cette façon”, a-t-il déclaré. “L’un des aspects négatifs est que, dans de très rares cas, cette souche vaccinale peut entraîner la paralysie de quelqu’un” qui n’est pas vacciné, a-t-il déclaré.

Les États-Unis utilisent un vaccin antipoliomyélitique injecté qui contient un virus inactivé au lieu d’un virus vivant.

Jesse McKinley reportage contribué.