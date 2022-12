Le premier cas d’amibe mangeuse de cerveau mortel signalé par la Corée du Sud

Le parasite a tué un homme revenu récemment de Thaïlande, selon les autorités sanitaires

Le tout premier cas de Naegleria fowleri, souvent appelé “amibe mangeuse de cerveau”, a été enregistré en Corée du Sud, a annoncé lundi l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA).

L’organisme unicellulaire a causé la mort d’un homme coréen dans la cinquantaine la semaine dernière, a indiqué l’agence.

La victime est rentrée en Corée du Sud le 10 décembre après avoir passé quatre mois en Thaïlande. Il a été hospitalisé le lendemain, mais n’a pas pu être sauvé, selon les autorités.

Les médecins ont effectué des tests qui ont confirmé que le gène découvert dans le système de l’homme était similaire à 99,6% à celui trouvé chez les patients atteints de méningo-encéphalite amibienne primaire (PAM) dans d’autres pays.

PAM est une infection grave causée par Naegleria fowleri, une amibe qui réside dans le sol et l’eau douce du monde entier et se nourrit de bactéries. Il pénètre dans le corps humain par inhalation par le nez, puis pénètre dans le cerveau.

Les symptômes de l’infection comprennent des maux de tête, de la fièvre, des nausées ou des vomissements, une raideur de la nuque, des convulsions et une altération de l’état mental, et à mesure que la PAM progresse, elle conduit souvent au coma et à la mort. Le taux de mortalité de la maladie est extrêmement élevé et il n’y a pas de remède spécifique pour cela. Il est également difficile à diagnostiquer, car il s’agit d’une maladie rare.

Aux États-Unis, il y a eu 154 infections confirmées par l’amibe mangeuse de cerveau entre 1962 et 2021. Seuls quatre patients ont survécu, ce qui porte le taux de mortalité de PAM à 97%, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. L’Organisation mondiale de la santé estime qu’il y a environ 1 000 à 2 000 cas de Naegleria fowleri dans le monde chaque année.

La bactérie ne peut pas être transmise d’homme à homme, mais les autorités sud-coréennes ont tout de même conseillé au public de s’abstenir de nager dans les zones où la maladie a été signalée.