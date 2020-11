Le premier cardinal noir américain espère une relation “ positive ” avec Biden

L’archevêque catholique de Washington DC dit qu’il espère avoir une relation positive avec le président élu Joe Biden.

Wilton Gregory – qui vient d’être nommé par le pape François pour devenir le premier cardinal noir d’Amérique – a fait ces remarques depuis Rome, où il est actuellement en quarantaine avant sa rencontre avec le chef de l’Église catholique.

“ Je veux commencer toutes les conversations qui s’ensuivent dans une veine positive, plutôt que sur un mode contradictoire ”, a déclaré Gregory à CBS This Morning vendredi.

Biden sera le deuxième président catholique du pays et le premier depuis plus d’un demi-siècle. John F. Kennedy, qui a servi comme commandant en chef de 1960 jusqu’à son assassinat en 1963, a été le seul catholique à occuper la plus haute fonction américaine.

Le président élu est un catholique fervent, qui assiste à la messe chaque dimanche et fait souvent référence à sa foi dans ses discours publics et ses interviews.

Gregory dit que bien que lui et Biden puissent être en désaccord sur certaines questions fondamentales – y compris l’avortement – il espère qu’ils pourront construire une amitié basée sur le respect et la compréhension mutuels.

Les relations de Gregory avec le président Trump ont été beaucoup plus tendues.

En juin, le prêtre a critiqué le commandant en chef pour avoir utilisé des gaz lacrymogènes pour éloigner les manifestants de l’extérieur de la Maison-Blanche afin qu’il puisse rendre visite à l’église épiscopale St. John’s.

Beaucoup ont affirmé que l’événement n’était rien de plus qu’une séance photo pour le président, qui a ensuite posé avec une Bible à la main après que des manifestants aient été blessés dans le fracas.

Les manifestants chrétiens ont par la suite brandi des pancartes indiquant «Trump se moque du Christ» et «Dieu n’est pas un accessoire».

À l’époque, Gregroy affirmait que feu le pape Jean-Paul II n’aurait pas soutenu les actions du président.

Des gaz lacrymogènes flottent dans l’air alors qu’une ligne de police éloigne les manifestants de l’église Saint-Jean pour la visite de Trump le 1er juin 2020

Le 2 juin, le président Trump et la première dame Melania ont visité le sanctuaire national Saint-Jean-Paul II à Washington, alimentant une nouvelle indignation de Gregory.

«Saint Pape Jean-Paul II était un ardent défenseur des droits et de la dignité des êtres humains. Son héritage témoigne de cette vérité », a déclaré Gregory.

“ Il ne tolérerait certainement pas l’utilisation de gaz lacrymogène et d’autres moyens de dissuasion pour les faire taire, les disperser ou les intimider pour une séance de photo devant un lieu de culte et de paix

“ Je trouve déconcertant et répréhensible qu’une installation catholique se laisse abuser et manipuler de manière si flagrante d’une manière qui viole nos principes religieux, qui nous appellent à défendre les droits de tous, même de ceux avec qui nous pourrions être en désaccord ”. il a déclaré.

Pendant ce temps, de nouvelles données de sondage sur l’élection présidentielle de ce mois-ci révèlent que les catholiques américains sont divisés 50-50 sur les personnes pour lesquelles ils ont voté.

Les catholiques sont traditionnellement un bloc de vote swing. Une majorité de catholiques ont voté pour Obama aux élections de 2008 et 2012, avant de se retourner pour voter pour Trump en 2016.

Cependant, le soutien du président parmi les électeurs catholiques a diminué cette année – passant de 52% en 2016 à 50% cette année.