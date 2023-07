Le premier « Cannafest » est un succès, selon les organisateurs – Shaw Local

DIXON – Les souffleurs de verre, les vendeurs et la musique faisaient tous partie du premier « Herbal Roots Cannafest » qui s’est tenu samedi à Elks Page Park, au nord de Dixon.

« Une partie de nos recettes d’aujourd’hui ira aux studios Rosbrook pour aider à leur construction », a déclaré Guy Cooksey, propriétaire de Herbal Essentials à Dixon et organisateur d’événements pour Cannafest.

L’événement – pour les 21 ans et plus – a commencé à midi et s’est poursuivi jusqu’à minuit. Il comprenait environ 40 vendeurs vendant une variété d’articles, de la musique live, des food trucks, des souffleurs de verre et un tatoueur. Pour un droit d’entrée de 10 $, les visiteurs pouvaient se promener dans les rangées de stands de vendeurs, voir des artisans verriers travailler dans le pavillon et écouter de la musique en direct jusqu’à 20 h, suivi d’un DJ et d’un spectacle de lumière.

« C’est la première année que nous organisons un événement comme celui-ci », a déclaré Cooksey. «Nous n’en avons pas vu beaucoup dans l’Illinois depuis que l’utilisation récréative pour les 21 ans et plus a été approuvée. Il s’agit d’un événement sans alcool. Des choses comme ça étaient mal vues, mais il n’y a pas de combats ici, tout est super cool.

Cooksey a estimé la fréquentation entre 1 200 et 1 500 personnes. « Le temps était super. Il a été stable toute la journée », a-t-il déclaré.

Rosbrook Studio recueille des fonds pour acheter son bâtiment historique du centre-ville, effectuer les réparations structurelles nécessaires et créer un centre de promotion de la culture artistique dans la communauté. Le studio a fonctionné comme un lieu de musique et d’arts grâce à des dons et à des bénévoles pendant plus d’une décennie au deuxième étage du 107 S. Peoria Avenue.

Le magasin Cooksey, situé au 308 W. First St., ne vend pas de cannabis, mais propose des accessoires pour ceux qui consomment de la marijuana / du cannabis à des fins récréatives ou à des fins médicales.