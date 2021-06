Le premier candidat de Love Island 2021 révélé en tant que fonctionnaire Sharon Gaffka

LOVE Island a révélé sa première candidate prête à craquer cet été – la fonctionnaire Sharon Gaffka.

Le Sun a révélé en exclusivité que le responsable du gouvernement – ​​qui est également une reine de concours de beauté – avait été photographié par les producteurs cinq ans après que Zara Holland ait perdu son titre de Miss GB pour avoir eu des relations sexuelles dans la série.

Rex

Sharon Gaffka est la première insulaire à être annoncée[/caption]

L’avocate multilingue Sharon, 25 ans, a déclaré à ITV avant le lancement de l’émission une semaine aujourd’hui: « Cela a été une blague courante entre mon groupe d’amitié pendant un certain temps que je devrais postuler, probablement parce que je suis le plus scandaleux hors du groupe.

« Mais aussi à cause du COVID et du confinement, je suis le seul célibataire de mon groupe d’amitié. Ils sont soit mariés, soit envisagent de se marier. Je ne veux plus être le seul dans le chat de groupe à être célibataire ! »

Révélant ce qu’elle recherche chez un partenaire romantique, Sharon a ajouté: « J’ai ce truc où si quelque chose ne fonctionne pas avec une personne, j’essaierai d’aller vers l’autre extrême pour voir si cela fonctionne.

« J’ai tendance à sortir avec quelqu’un qui est plus grand que moi, même si mon dernier partenaire à long terme, il était en fait quelqu’un qui était plus petit que moi. Je suis une personne assez intellectuelle, donc je veux quelqu’un qui puisse en quelque sorte correspondre à ça.

Rex

Avec de l’intelligence et de la beauté, elle va être populaire dans la villa[/caption]

Sharon a été révélée sur la page Instagram de Love Island ce matin, avec ITV disant: « Sharon a conquis les concours de beauté, a travaillé sur les politiques gouvernementales et est maintenant prête à affronter la villa! »

Elle a remporté Miss International UK en 2018 et a représenté la Grande-Bretagne dans un tournoi mondial.

Maintenant, elle suit les traces de l’ancienne candidate de Love Island, Zara, 25 ans, qui est apparue dans l’émission en 2016.

Elle a été considérablement dépouillée de son titre de Miss Grande-Bretagne lorsqu’elle a couché avec sa co-star Alex Bowen.

Depuis l’époque de la reine de beauté de Sharon, elle a travaillé dans la fonction publique, plus récemment pour le ministère des Transports et a travaillé sur le lancement du système de test et de traçabilité condamné.

Elle est également diplômée en droit de l’Université de Londres et parle l’indonésien et le français.

En plus de trouver le temps de partager de superbes selfies en bikini avec ses près de 15 000 abonnés sur Instagram, Sharon est ambassadrice de The Young Women’s Trust, une organisation féministe qui œuvre pour la justice économique pour les jeunes femmes.

Reuters

La reine de beauté travaille désormais dans la Fonction publique et a travaillé sur le lancement de l’application Test and Trace[/caption]

Rex

Zara Holland a perdu son titre de Miss GB pour avoir eu des relations sexuelles dans l’émission ITV2[/caption]

Écrivant sur ses réseaux sociaux, Sharon, de Didcot, a déclaré: « En tant que femme, il faut des années pour désapprendre toutes les choses pour lesquelles on vous a appris à regretter. »

Le modèle est également un défenseur de l’égalité des droits pour l’hygiène menstruelle des femmes, travaillant comme influenceur pour une marque de tampons qui s’efforce de lutter contre la « pauvreté menstruelle ».

L’épisode d’ouverture de la série de l’année dernière a atteint 4,8 millions de téléspectateurs – mais Sharon semble être bien équipée pour faire face à être mise sous les projecteurs.

Instagram

Cerveau et beauté : Sharon étudie le droit et parle l’indonésien et le français[/caption]

Parlant de son succès d’apparat, elle a déclaré: «Les gens vont parler de vous, peu importe ce que vous faites.

« Alors, vous pourriez aussi bien faire tout ce qui vous apporte de la joie et vivre votre meilleure vie. »

Les nouveaux Love Islanders connaîtront un «devoir de diligence» accru de la part de l’émission, ont annoncé les patrons d’ITV cette semaine.

Ils embauchent un nouveau psychologue clinicien, le Dr Matthew Gould, dans le but de revoir leurs procédures et de surveiller les étoiles.





Les insulaires bénéficieront de séances de thérapie obligatoires, d’une formation approfondie sur les médias sociaux (y compris sur la façon de gérer les trolls) et recevront des conseils financiers.

Cela vient après que Sophie Gradon, qui figurait dans la série de 2016, s’est suicidée deux ans plus tard à l’âge de 32 ans, et l’ex-footballeur Mike Thalassitis a été retrouvé mort dans un parc du nord de Londres en 2019 à l’âge de 26 ans, après avoir participé à l’émission deux ans plus tôt.

L’équipe de casting a également visé à ce que des concurrents plus divers apparaissent dans cette série – avec Love Island sur le point d’avoir sa première star handicapée.