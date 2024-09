Le premier camp des Maple Leafs sous la direction de Craig Berube devient intense dès le début

Recevez les dernières nouvelles de Lance Hornby directement dans votre boîte de réception S’inscrire La Presse Canadienne

Contenu de l’article Des coups de tonnerre le long des bandes, des corps qui entraient en collision, des cris enthousiastes et de nombreux coups de bâton retentissaient lors du premier entraînement de Craig Berube au camp d’entraînement avec les Maple Leafs.

Contenu de l’article À un moment donné, l’ancien capitaine de Toronto, John Tavares, et l’actuel détenteur du titre Auston Matthews se sont livrés à d’intenses batailles de rondelles à un contre un. Mais le vrai duel a eu lieu avec des filets placés à seulement 25 pieds l’un de l’autre, beaucoup plus près que la version de Sheldon Keefe de l’exercice du hamburger, avec des adversaires bleus et blancs en plein visage des gardiens. « Intense », a admis Joseph Woll en regardant les attaquants et les défenseurs se cogner les casques devant son enclos. « C’est ce sur quoi on va mettre l’accent tout au long de la saison, être dur avec la rondelle et être l’une des équipes les plus difficiles à affronter. C’était un bon début. » « C’est contagieux. Et ce qui est contagieux pour les gardiens de but, ce n’est pas tant l’agressivité (je ne vais pas me transformer en Ron Hextall), mais plutôt l’état d’esprit de compétition à 100 % du temps. Il n’y a pas de répétitions de repos et c’est quelque chose que Berube va vraiment mettre en avant.

Contenu de l’article Nous sommes désolés, mais cette vidéo n’a pas pu être chargée. Lire la vidéo « Être une équipe dure et physique ne signifie pas toujours courir partout et écraser tout le monde. C’est la façon dont on concourt et ce qu’on fait ici (montrant sa tête). Cela s’est clairement répercuté dans toute l’équipe. » Il n’y avait aucune raison de vendre l’ailier Ryan Reaves au nouvel entraîneur, car il remplit le rôle que Berube avait autrefois en tant que bagarreur des années 1990, apportant cette énergie dans une longue carrière d’entraîneur. « Sortez en force et voyez ce que cette équipe a à offrir », a déclaré Reaves avec approbation. « Il s’attend à beaucoup d’intensité et de détails. Après avoir vu cet entraînement, ce sera une équipe très directe et courageuse cette année. Cela envoie un message immédiat. » « En patinage d’été, on ne s’appuie sur personne, on n’a pas vraiment droit à des exercices de combat. Mais aujourd’hui, on a dû se battre sur toute la piste, dans les coins, en 1 contre 1, en 2 contre 2 sur toute la glace. »

Contenu de l’article Au moment où Berube et son fidèle chronomètre ont parcouru ses deux principaux groupes d’entraînement pour la première fois – un troisième est composé de joueurs en développement – il était assez satisfait que lui et ses nouveaux protégés se comprenaient. « J’apprends simplement que je vais être souvent mal à l’aise et que je vais devoir travailler et rivaliser dans ces circonstances », a déclaré Berube d’un ton neutre. « C’est le jeu, n’est-ce pas ? Tous les matchs ne sont pas aussi intenses que d’autres, mais je veux que notre équipe ait une identité. J’ai été impressionné par le fait que c’était un entraînement difficile, mais que le rythme n’a jamais baissé. » Berube n’a pas touché à la première ligne en titre de Matthews entre Mitch Marner et Matthew Knies, tandis que Tavares a centré un deuxième groupe intrigant avec Bobby McMann, qui a raté les séries éliminatoires de l’année dernière, et Nick Robertson, ce dernier déplacé à l’aile droite.

Contenu de l’article L’ailier Max Pacioretty était ravi d’être en bonne santé au camp après plusieurs opérations à la cheville, et a appelé à la fin de l’été pour rejoindre les Leafs en congés payés. « Je voulais prendre mon temps cet été et voir où en était mon corps et comment les équipes (potentielles) se comportaient », a déclaré l’athlète de 35 ans. « En fin de compte, nous avons pensé que c’était une bonne combinaison. Ma femme et ma famille ont fait beaucoup de sacrifices pour moi cet été, alors je me dois à moi-même et à eux de voir si je peux revenir là où j’étais (un marqueur de 30 buts, qui a déjà été capitaine des Canadiens). « La bonne nouvelle, c’est que j’ai l’impression d’y être (physiquement) et j’ai hâte de le prouver. » Recommandé par la rédaction SIMMONS : Auston Matthews peut-il marquer moins et gagner plus dans une nouvelle course à la Coupe Stanley pour les Maple Leafs ? NOTES DES MAPLE LEAFS : Après 10 ans à ce poste, Brendan Shanahan a besoin d’une participation aux séries éliminatoires

Contenu de l’article Le point clé a été l’arrivée discrète de Pacioretty il y a quelques semaines pour passer un examen médical et des tests de force et de puissance sur glace de pointe, qu’il a réussis avec des notes aussi bonnes qu’avant sa blessure. Après avoir été parmi les derniers à arriver cette semaine, il a débuté à l’aile gauche avec Pontus Holmberg et l’espoir Nikita Grebenkin. « Beaucoup de joueurs sont dans une situation avec un nouvel entraîneur et de nouveaux visages. Tout le monde est impatient de commencer et je ne suis pas dans une position différente de la plupart des joueurs présents. Tout le monde arrive avec une certaine envie, quelque chose à prouver, et c’est aussi mon cas. » « Ce n’est pas un secret qu’ils ont eu beaucoup de succès avec leurs meilleurs joueurs ici, mais ils doivent franchir le cap et je cherche à pousser tout le monde autant qu’ils me pousseront. » Son camarade d’attaque du PTO, Steven Lorentz, est ici en provenance des champions en titre, les Panthers de la Floride, et a été placé pour l’instant avec le centre de quatrième ligne David Kampf et Reaves. [email protected] X: @sunhornby

