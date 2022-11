Le premier camarade de camp sera élu I’m A Celebrity dans quelques heures

JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ… Sortez-moi de là ! verra le premier camarade de camp quitter la jungle demain, peut révéler The Sun.

Les téléspectateurs de l’émission à succès d’ITV voteront pour sauver leur camarade de camp préféré, ce qui signifie que la lectrice de nouvelles Charlene White, 42 ans, semble prête à quitter la jungle.

Rex

Rex

Cela survient alors que des amis de la famille des célébrités ont atterri à l’aéroport de Brisbane et séjournent au somptueux hôtel cinq étoiles JW Marriott avant la finale plus tard ce mois-ci.

Une source a déclaré: “L’expulsion sera douce-amère car il est toujours triste de voir la première célébrité partir.

“Mais cela signifie que la famille et les amis auront l’expérience de rencontrer leur bien-aimé sur le célèbre pont dans la jungle alors que la série est de retour en Australie.”

Pendant ce temps, les bookmakers Ladbrokes ont placé la légende de la Lionne Jill Scott, 35 ans, et Mike Tindall, 44 ans, comme favoris communs pour remporter le spectacle après son retour Down Under après deux ans.

Dans un hommage touchant à sa partenaire Jill, Shelly Unitt a atterri dans un pull orné d’une image du visage du footballeur et du slogan : “Team Jill”.

Shelly est arrivée aux côtés de la sœur de Babatunde Aleshe, Funke, qui portait un pull Nirvana rose vif.

Le mari de la star de Coronation Street Sue Cleaver, Brian, et son fils Elliott, qui ont posé à l’aéroport avec des valises argentées et des casquettes de baseball assorties, sont également arrivés pour soutenir l’actrice de feuilleton.

Pendant ce temps, la mère d’Owen Warner, Polly, et le père Tim ont affiché de grands sourires alors qu’ils faisaient rouler leurs bagages et avaient l’air excités à l’idée de retrouver leur fils star du savon.





Et la petite amie enceinte de Seann Walsh, Grace Adderley, qui est entrée tardivement dans la jungle, rayonnait à son arrivée en Australie.