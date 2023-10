Le premier but de Mikey Kroll de l’année permet à Oswego de dépasser Oswego East – Shaw Local

AURORA – Mikey Kroll gagnait constamment des ballons pour Oswego lors de son match de demi-finale contre Oswego East mardi dans la classe 3A régionale West Aurora, comme il l’a si bien fait tout au long de la saison.

Ce qu’il n’avait pas fait, c’était marquer un but, mais tout a changé à 14:57 de la fin d’une bataille sans but, alors qu’il se dirigeait vers un corner de son compatriote senior Killyan Avila pour porter les Panthers à une victoire 1-0.

Oswego (16-6-3) se lance dans le match pour le titre régional de samedi matin contre West Aurora (19-3). Les Blackhawks ont battu les Panthers 3-0 le 28 septembre, mais cette équipe des Panthers a maintenant blanchi quatre équipes consécutives et compte 12 blanchissages cette année.

« Le gamin (Kroll) a fait un bon match. Il a remporté chaque ballon de la tête en seconde période et les a vraiment aidés à contrôler le match », a déclaré l’entraîneur des Wolves Steve Szymanski. « Alors merci à lui. C’était révélateur qu’il ait gagné le ballon de la tête pour gagner le match parce qu’il a gagné tous les ballons de la tête dans le dos.

Les maux de dos ont limité les minutes d’Avila cette saison, mais il n’allait pas laisser cela l’empêcher de contribuer à la saison en jeu. Avila a déclaré qu’il avait joué moins de 10 minutes lorsque les Panthers ont perdu 2-0 contre les Wolves le 26 septembre. Il a réussi environ 50 minutes cette fois avec son pied gauche qui s’est imposé de manière importante.

« C’était le genre de match où je ne me souciais pas de mon dos, j’allais sortir et faire mon truc », a-t-il déclaré. « Il fut un temps où je ne pouvais ni courir ni marcher. Ce soir, j’allais l’ignorer et aider mon équipe.

Lors de l’entraînement de lundi, les Panthers ont demandé à Avila de tirer des corner pour travailler à utiliser son pied gauche dominant. La pratique de tels jeux arrêtés a certainement aidé les Panthers à progresser.

« Tout vient avec le pied gauche », a-t-il déclaré. « Au départ, je n’avais jamais tiré de corner jusqu’à hier à l’entraînement. »

Killyan Avila d’Oswego

Plus tôt dans le match, les Panthers ont marqué de peu de la même manière, mais le gardien d’Oswego East, Javier Ruiz, le leader de tous les temps du programme en matière de blanchissages, les a refusés.

« Kilyan (Avila) m’a mis le ballon sur la tête en première mi-temps, mais le gardien de but a réussi à le faire », a déclaré Kroll. « Killyan a fait la même chose cette fois, sauf que le gardien de but n’est pas sorti sur ce coup-là, donc je savais que ça allait arriver. »

Oswego (10-7-4) a commencé fort, mais a eu du mal à créer de nombreuses menaces offensives.

« Je pense que nous avons vraiment très bien joué en première mi-temps », a déclaré Szymanski. « Parfois, avec nos gars, on ne sait pas qui va sortir prêt à partir. En première mi-temps, je pensais que nous avions pris le dessus sur le jeu et ils l’ont eu en seconde période. Nous ne pouvions tout simplement pas connecter les laissez-passer.

L’entraîneur d’Oswego, Gaspar Arias, ne pouvait pas croire que Kroll avait décidé de tirer son épingle du jeu, mais il était ravi de voir cela se produire.

Arias a expliqué que Kroll lui avait dit avant le match que non seulement il allait jouer dur et donner le meilleur de lui-même, mais qu’il allait également marquer.

« Si tu le fais, mec, ça va être génial », lui dit Arias. « Et il dit ‘Ouais, je le ferai. » Et il l’a eu. C’était vraiment agréable à voir. C’est un joueur génial.