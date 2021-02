Le premier bureau à l’étranger de la Development Finance Corporation suscite la controverse

Une controverse a éclaté à Washington au sujet d’un plan de l’ère Trump visant à établir le premier bureau à l’étranger de la US International Development Finance Corporation (DFC), couvrant toute l’Europe du Sud-Est, à Belgrade, en Serbie. Signaux que l’administration Biden réexaminait cette initiative – principalement axée sur la promotion du dialogue économique Kosovo-Serbie de l’ère Trump – et s’est précipitée à l’approbation dans les dernières heures de l’administration Trump à la manière d’un dernier jour. – la grâce présidentielle du bureau, a déclenché l’alarme de certains partisans politiquement liés de l’initiative – en grande partie mais pas exclusivement dans la puissante communauté gréco-américaine.

Ironiquement, la plupart des groupes de Washington engagés dans la défense de l’initiative du bureau DFC à Belgrade ont peu ou rien investi dans le succès du dialogue Kosovo-Serbie. Au lieu de cela, ils se sont jetés dans la mêlée pour une raison, estimant que le bureau de la DFC lui-même était également un symbole de l’engagement américain jusqu’ici non réalisé d’utiliser des fonds fédéraux pour soutenir les vastes projets d’infrastructure et de privatisation / développement de l’énergie de la Grèce et aider en conséquence le développement économique de la Grèce, quelque chose que la législation américaine sur le financement du développement restreint en partie parce que la Grèce est un État membre de l’UE avec un niveau de revenu par habitant élevé et a déjà un accès adéquat au financement de l’UE.

Le DFC n’est nouveau que par son nom

Un autre aspect inhabituel du débat en cours est le manque relatif de connaissances manifesté par de nombreux participants, qui semblent croire que le DFC est une nouvelle agence fédérale dotée d’un tout nouvel ensemble d’outils et de capacités financières et pas seulement d’une réimagination. de son prédécesseur, l’Overseas Private Investment Corporation (OPIC), ce qui est le cas de la DFC. L’OPIC réalise des projets d’investissement et d’assurance en Europe du Sud-Est depuis de nombreuses années.

Trump a signé la législation autorisant la réorganisation de l’Overseas Private Investment Corporation en DFC en octobre 2018. Il a fallu plus d’un an pour que la réorganisation de l’OPIC soit achevée, et DFC a officiellement commencé ses opérations en janvier 2020, après avoir absorbé l’Autorité de crédit de développement de l’USAID dans son structure.

Le plan de création du DFC a été considéré comme le plus grand changement dans la politique de développement des États-Unis au cours des 15 dernières années, et l’organisation nouvellement rebaptisée a été pensée et vendue comme un outil pour contrer partiellement One Belt One Road (OBOR), lourdement financé par la Chine. initiative. À Washington, il y avait un fort soutien bipartisan aux changements de politique proposés par Trump. Le DFC devait être autorisé à fournir jusqu’à 60 milliards de dollars en assurances, prêts et garanties de prêts pour des projets principalement dans les pays en développement, l’accent étant mis sur les infrastructures; mais ce flux de financement massif ne s’est pas concrétisé. Une grande partie du financement proviendra des frais facturés par DFC pour les services fournis.

DFC dans la mêlée des Balkans

Il y a un héritage fort de Trump qui explique la décision du DFC d’ouvrir son premier bureau à l’étranger partout dans le monde à Belgrade. Tout d’abord, à la tête du DFC, Trump a nommé Adam Boehler, qui était d’ailleurs colocataire à l’université du gendre Jared Kushner. Boehler a été poussé à soutenir la politique américaine dans la région parce que les accords que les États-Unis avaient négociés en 2020 entre le Kosovo et la Serbie visaient tous à améliorer la coopération économique bilatérale et les infrastructures de transport avec un financement américain lorsque cela était possible.

Lorsque le soi-disant «accord de Washington» a été signé à la Maison Blanche en septembre 2020, Boehler et Kushner étaient des acteurs importants dans la cérémonie de signature; Peu de temps après, Boehler était à Belgrade et Pristina a signé des accords de coopération aux termes vagues, permettant au président Trump de revendiquer une petite victoire en politique étrangère pour sa campagne de réélection, que de nombreux observateurs à l’époque considéraient comme la principale force motrice.

Boehler a également participé à une cérémonie précipitée pour ouvrir le bureau de Belgrade sans personnel du DFC à ce moment-là et certains documents pour ce bureau auraient été approuvés lors du dernier jour de fonction de Trump. Certaines sources de l’UE ont affirmé en septembre que l’équipe de négociation Trump Kosovo-Serbie travaillait si vite pour préparer les documents pour une signature Trump qu’elle a accepté de financer des projets que l’UE prévoyait déjà de gérer.

On ne sait pas quand les responsabilités supplémentaires pour le reste de l’Europe du Sud-Est ont été ajoutées à la liste des projets et des responsabilités du bureau de Belgrade, mais l’intérêt de haut niveau des responsables grecs pour le travail du DFC, probablement le résultat des informations fournies par l’ambassade américaine en Athènes, suffisait pour ajouter la Grèce à la liste. Boehler s’est également rendu en Grèce et a développé de bons rapports avec les hauts fonctionnaires, même si le mandat principal du DFC est censé être ciblé sur des projets dans les pays à faible revenu et en développement où le financement de projets chinois est souvent fourni sur le principe du «à prendre ou à laisser». base sans aucune autre option disponible.

Des rumeurs ont circulé à Washington ces dernières semaines selon lesquelles le bureau du DFC à Belgrade pourrait ne pas être une priorité pour l’administration Biden et, par conséquent, ne pas être entièrement doté en personnel, ce qui suscite plus d’inquiétude et de réaction de la part des organisations gréco-américaines basées à Washington que d’autres dans la région. qui devrait se montrer préoccupé. Des rapports ont également révélé qu’un bon nombre de responsables du DFC estiment que l’organisation devrait concentrer ses ressources sur les pays à faible revenu, et non sur ceux d’Europe de l’Est ou des membres de l’UE.

Cependant, il est tout à fait normal dans le contexte de Washington que de tels groupes de pression ethniques contestent les décisions de dotation en personnel du gouvernement américain, bien que généralement, l’accent soit mis sur la fourniture de services consulaires (visas et services de passeport) pour des groupes d’Américains à l’étranger et non politique.

Comme c’est souvent le cas, une fois que tout type de communiqué de presse de ces groupes de pression ethniques est publié, le corps des médias grecs de Washington se verrouille sur le message. Dans l’affaire DFC, ils l’ont rediffusé en Grèce comme preuve que l’engagement des États-Unis en Grèce était en quelque sorte défaillant, les correspondants grecs locaux bombardant rapidement le bureau des médias du DFC à Washington de questions et sur Twitter.

Ne permettant jamais au signal d’un «engagement américain hésitant» dans les médias grecs de passer sans contestation, un appel téléphonique de haut niveau a été organisé le 24 février entre le nouveau PDG de DFC et le ministre grec du Développement à des fins de limitation des dommages. DFC a publié la déclaration suivante:

«Le directeur des opérations de la US International Development Finance Corporation (DFC), David Marchick, s’est entretenu aujourd’hui par téléphone avec le ministre grec du Développement et de l’Investissement, Adonis Georgiadis. M. Marchick et le ministre Georgiadis ont discuté de nouvelles opportunités pour étendre le travail de DFC en Grèce sous l’administration Biden. Cet engagement reflète la force des relations américano-grecques et l’importance d’approfondir encore le partenariat de nos pays. DFC est fermement résolu à faire progresser les investissements stratégiques et à soutenir le développement et la croissance économique dans la mer Égée, en particulier en renforçant l’indépendance énergétique et la durabilité en Grèce alors que la région est confrontée à une concurrence géopolitique croissante.