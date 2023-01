Le premier bébé à Kelowna cette année est une fille

Le premier bébé né à Kelowna en 2023 est une fille.

Le bébé du Nouvel An de la ville est né à l’hôpital général de Kelowna le 1er janvier à 3 h 58

La famille prend du temps pour elle avant de partager les détails.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

NaissancesKelownaNouvel An