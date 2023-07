Tout d’abord, c’était les smoothies à la banane, aux baies et à l’herbe de blé. Ensuite, l’infusion froide, le triple-shot, les lattes au lait, les bières artisanales en allemand, les cocktails Prohibition en petits lots vieillis en fût.

Aujourd’hui, un nouveau bar à Dubaï, la plaque tournante du Moyen-Orient de tout ce qui est à la pointe de la technologie, sert de l’« eau gastronomique ».

Une trentaine de variétés.

L’Aqua Water Bar de Luqel récolte son eau à l’ancienne – du robinet. Le gouvernement affirme que l’eau du robinet est potable et conforme aux normes internationales, bien que de nombreux habitants de Dubaï préfèrent l’eau en bouteille.





AP Photo/Kamran Jebreili Roia Jabari, directrice générale d’AQUA Water Bar by LUQEL pose dans son magasin de Dubaï, aux Émirats arabes unis, le mardi 11 juillet 2023.

Ensuite, ils utilisent un système de micro-dosage conçu par la société allemande de filtration d’eau Luqel pour injecter des minéraux. Ils proposent d’égaler la minéralisation des marques d’eau haut de gamme, s’adressant à tous les types d’amateurs d’eau, d’origine alpine ou arctique.

« Nos sommeliers de l’eau ont conçu les boissons en fonction de vos besoins et de votre humeur », explique Roia Jabari, la directrice générale. « Nous pouvons vous donner la recette parfaitement minéralisée. »

« Runners Heaven », qui est riche en sodium et en potassium, est conçu pour les joggeurs qui se remettent de la chaleur torride du désert. « Vegan’s Choice » propose des minéraux qui pourraient faire défaut à une alimentation strictement herbivore. Les clients peuvent remplir leurs bouteilles avec n’importe lequel des mélanges de minéraux pour environ 50 cents par 500 millilitres (16 onces liquides) ou payer plus pour des cocktails sans alcool.

Ce n’est pas un concept entièrement nouveau.

Les embouteilleurs commercialisent depuis longtemps de l’eau extraite de sources naturelles ou de montagnes reculées. Coke et Pepsi sont entrés dans l’action il y a des années, ajoutant des édulcorants et du pétillant alors qu’ils rivalisaient avec Evian et Perrier, brouillant les frontières entre l’eau et le soda.

Ces produits sont devenus populaires à mesure que les consommateurs adoptent des modes de vie plus sains et traitent l’eau du robinet avec une méfiance souvent justifiée.

L’eau en bouteille est la boisson la plus consommée aux États-Unis, l’Américain moyen buvant 46,5 gallons par an, contre 36 gallons de boissons non alcoolisées, selon la Beverage Marketing Corporation, un groupe de conseil. Mais il est rare de trouver un bar spécialisé dans l’eau, plutôt que de l’offrir gratuitement aux clients qui abusent de l’alcool.

Un bar à eau servant ce qu’il a dit être de l’eau du robinet fortement filtrée à New York a ouvert ses portes dans l’East Village de la ville en 2012, provoquant un torrent de critiques. Un autre a brièvement ouvert ses portes à Washington, DC en 2019, avec moins de critiques élogieuses. Aucun des deux ne semble être resté ouvert très longtemps.

Mais Dubaï, métropole ultra-moderne bâtie sur les sables du désert, pourrait être un terreau fertile pour la tendance.

L’alcool est disponible dans les bars et les clubs des Émirats arabes unis, la fédération de sept émirats qui comprend Dubaï, mais le pays musulman compte une importante population d’abstinents. En tant que plaque tournante du commerce international, il attire les types riches et soucieux de leur forme physique qui sous-tendent l’industrie du bien-être.

Jabari insiste sur le fait que le bar à eau, bien que fréquenté par des hommes d’affaires en costume qui travaillent dans les environs de Dubai Media City, n’est pas réservé aux riches clients, affirmant que l’eau coûte 2 dirhams ou 54 cents US les 500 millilitres (soit environ 16,9 fl oz), n’est pas trop cher.

Dans un clin d’œil à la durabilité, les clients peuvent soit remplir leurs bouteilles, soit en acheter des réutilisables à partir d’environ 2,50 $. « L’une des choses qui ressemblent à gratter un tableau noir pour moi, c’est de voir des gens se promener avec des bouteilles en plastique », a déclaré Jabari.

La première réponse semble positive, le bar bénéficiant d’une note Google de 4,6 étoiles basée sur une douzaine d’avis.

« (L’eau) était en fait différente », a déclaré Bilal Rizvi, qui s’est arrêté pour l’essayer cette semaine. « C’est plutôt bon. L’eau de curcuma était géniale.

Jabari dit que sa boisson préférée, le mojito sans alcool vierge, est également très populaire. « Il y a une touche de concombre et de citron vert, un soupçon de douceur, avec de l’agave et du miel. »

L’architecte d’intérieur né à San Diego, en Californie, qui vit aux Émirats arabes unis depuis 24 ans, a conçu le bar sur le thème de l’eau. Des lumières en forme de bulle illuminent les tons bleus et blancs du décor. Dans une ode à son héritage, le bar sert également une cuisine persane.

Elle espère développer l’entreprise, voyant une marge de croissance dans les voisins desséchés de Dubaï.

« L’Arabie saoudite est un énorme marché pour nous. Je crois qu’Abu Dhabi est notre prochaine étape.