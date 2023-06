Le premier avis majeur du juge de la Cour suprême Ketanji Brown Jackson sauve Medicaid

En novembre dernier, la Cour suprême a entendu une affaire cauchemardesque qui menaçait de détruire une partie importante du filet de sécurité sociale des États-Unis. Si les arguments des défendeurs Health and Hospital Corporation c.Talevski a prévalu devant les juges, la loi fédérale Medicaid aurait pu être rendue pratiquement inapplicable – laissant les patients sans ressource s’ils se voyaient refuser illégalement des soins ou maltraités par leurs prestataires de soins de santé.

Mais la Cour a rejeté cette approche dans une décision 7-2. C’est aussi la première opinion majoritaire du juge Ketanji Brown Jackson dans une affaire avec ce genre d’enjeux politiques radicaux.

L’affaire portait sur un domaine quelque peu byzantin du droit fédéral. Medicaid est un programme de « subvention conditionnelle », ce qui signifie que le gouvernement fédéral offre une part importante d’argent à chaque État (le total des dépenses fédérales de Medicaid en 2020 était de plus de 670 milliards de dollars), que les États sont libres de prendre ou de laisser. S’ils prennent l’argent (et les 50 États prennent au moins une partie des fonds de Medicaid), cependant, les États et les prestataires de soins de santé financés par Medicaid sont tenus de se conformer à certaines exigences énoncées dans la loi fédérale.

Ces conditions vont des exigences générales selon lesquelles les programmes Medicaid des États doivent couvrir certaines personnes, telles que les patientes enceintes et les enfants à faible revenu, à des règles granulaires régissant le fonctionnement des établissements financés par Medicaid. Le Talevski les plaignants, par exemple, accusent une maison de retraite financée par Medicaid d’avoir enfreint plusieurs dispositions de la loi Medicaid qui régissent la façon dont ces établissements doivent prendre soin des patients – y compris une loi qui interdit aux maisons de retraite d’utiliser des médicaments psychotropes « à des fins de discipline ou de commodité et non requis pour traiter les symptômes médicaux du résident.

En vertu d’une loi bien établie, au moins certaines des conditions que la loi Medicaid impose aux États et aux prestataires de soins de santé peuvent être appliquées par le biais de poursuites privées. Les accusés dans Talevski effectivement tenté de neutraliser toutes ces poursuites, laissant les patients maltraités par les responsables de Medicaid ou par les prestataires de soins de santé financés par Medicaid impuissants si leurs droits légaux étaient violés.

De toute façon, cela n’arrivera pas. La Cour a voté 7 contre 2 pour laisser la loi actuelle en place, dans une opinion assez sèche de Jackson qui rejette cet effort pour « réimaginer » la loi fédérale « et notre précédent l’interprétant ». En effet, un seul juge, Clarence Thomas, a signé sur le Talevski arguments les plus agressifs du défendeur. Le juge Samuel Alito était également dissident, mais pour des motifs plus étroits qui auraient pu encore permettre à certaines lois fédérales sur Medicaid d’être appliquées par des plaideurs privés.

Talevski est également, encore une fois, la première opinion majoritaire de la juge Jackson qui traite d’une question politique majeure avec des enjeux considérables pour des millions d’Américains – bien qu’elle ait déjà rédigé trois opinions majoritaires dans des affaires relativement mineures.

Étant donné le résultat déséquilibré dans le Talevski cas, il peut sembler que Medicaid n’a jamais été en danger réel. Mais trois des membres actuels de la Cour – Thomas, Alito et le juge en chef John Roberts – ont signé en 2015 une opinion de feu le juge Antonin Scalia, qui soutenait que «la jurisprudence moderne permettant [Medicaid] bénéficiaires à poursuivre ne s’applique généralement pas » aux programmes de subventions conditionnelles comme Medicaid.

En tout état de cause, deux de ces juges semblent avoir reconsidéré, au moins en partie. Et l’ensemble de la Cour a voté à une écrasante majorité pour rejeter cette attaque contre Medicaid.

Quel était l’enjeu de Talevski?

L’une des lois fédérales les plus conséquentes jamais promulguées par le Congrès est une loi que les juristes appellent la « Section 1983 ». Cette loi permet aux fonctionnaires de l’État – et, dans certaines circonstances, aux particuliers mettant en œuvre les programmes de l’État – d’être poursuivis devant un tribunal fédéral s’ils privent quelqu’un de « tous droits, privilèges ou immunités garantis par la Constitution et les lois ».

Cette loi est la raison pour laquelle les représentants du gouvernement de l’État peuvent être poursuivis s’ils violent la Constitution. Il autorise également les poursuites si ces fonctionnaires violent les lois fédérales ordinaires, garantissant ainsi que la Constitution et la loi fédérale restent supérieures aux caprices de ces fonctionnaires.

Environ un demi-siècle de loi établit que la section 1983 permet aux patients de Medicaid (ou, dans le Talevski cas, leur succession) pour intenter des poursuites en appliquant certaines dispositions de la loi fédérale Medicaid. Comme le dit la Cour dans Edelman c. Jordanie (1974), « les poursuites devant un tribunal fédéral en vertu du § 1983 sont appropriées pour garantir le respect des dispositions de la loi sur la sécurité sociale de la part des États participants ». Medicaid a été créé par un amendement de 1965 à la loi sur la sécurité sociale.

En effet, l’argument selon lequel la loi Medicaid peut être appliquée par le biais de poursuites § 1983 ne pourrait pas être plus simple. L’article 1983 autorise les poursuites contre certaines personnes qui violent les droits « garantis par la Constitution et les lois ». Et les lois de Medicaid sont des lois. Comme Jackson l’écrit dans son opinion réaffirmant que les règles régissant la loi Medicaid resteront exactement telles qu’elles sont, « nous avons toujours refusé de lire le » langage clair « du § 1983 pour signifier autre chose que ce qu’il dit. »

Néanmoins, le Talevski Les défendeurs, un système de santé de l’Indiana géré par des représentants du gouvernement local et une société privée qui gère des maisons de retraite, ont essentiellement affirmé avoir découvert une histoire secrète du § 1983 qui sape son texte et la façon dont la Cour a précédemment lu cette loi.

Une grande partie de cet argument repose sur une seule ligne dans l’avis de la Cour suprême dans Pennhurst State School and Hospital c.Halderman (1981), qui ont décrit les programmes de subventions conditionnelles comme « ressemblant beaucoup à un contrat » parce que les États acceptent de se conformer à certaines conditions en échange d’argent fédéral. Le Talevski Les défendeurs soutiennent que, lorsque le § 1983 a été promulgué à l’époque de la reconstruction, le droit des contrats n’autorisait pas les tiers qui n’étaient pas signataires du contrat initial à intenter une action en justice pour faire appliquer le contrat.

Selon cet argument, les patients de Medicaid ne peuvent pas poursuivre pour faire appliquer la loi Medicaid parce que le programme Medicaid est un contrat entre le gouvernement fédéral et les États, et non entre les fournisseurs de Medicaid et leurs patients.

En tout état de cause, le support historique de cet argument est très faible. Le Talevski les accusés citent un méli-mélo de sources juridiques du XIXe siècle, y compris un discours de 1881 du futur juge Oliver Wendell Holmes, une liste d’affaires contractuelles tranchées par les tribunaux d’État dans les années 1800 et un livre de 1880 du doyen de la Harvard Law School, Christopher Columbus Langdell.

Mais il existe également des preuves considérables suggérant que le Talevski la compréhension qu’ont les défendeurs du droit des contrats du XIXe siècle est tout simplement erronée. Entre autres choses, la Cour suprême a dit dans Hendrick contre Lindsay (1876) que « le droit d’une partie de maintenir la présomption », terme désuet désignant les poursuites pour rupture de contrat, « sur une promesse non scellée, faite à une autre à son profit, bien que très controversée, est maintenant la règle qui prévaut dans ce pays. »

En d’autres termes, la Cour suprême a déclaré en 1876 – quelques années seulement après l’entrée en vigueur de l’article 1983 – que, bien que les tribunaux ne soient pas d’accord sur la question de savoir si des tiers peuvent intenter une action en justice pour faire exécuter des contrats, la plupart des tribunaux avaient conclu que des tiers pouvaient intenter de telles poursuites. Ce seul fait est dévastateur pour le Talevski argument historique des accusés. Comme l’écrit Jackson, « quelque chose de plus que des » preuves historiques ambiguës « est nécessaire avant que nous puissions » annuler catégoriquement un certain nombre de décisions majeures de cette Cour « . »

Encore une fois, rien dans ce résultat ne devrait surprendre qui que ce soit. Le Talevski L’argument historique des accusés était ridiculement faible, si faible qu’il est choquant qu’un juge l’ait pris au sérieux. Il contredit à la fois le texte de § 1983, les précédents de longue date de Medicaid et une décision de la Cour suprême du XIXe siècle.

Si ce n’était de la tentative interrogative de Scalia de restreindre les poursuites contre Medicaid, et si ce n’était du fait que plusieurs juges actuels semblaient approuver ces efforts dans des avis précédents, il n’y aurait eu aucune raison de prendre le Talevski cas au sérieux. Mais l’ancienne opinion de Scalia soulevait la possibilité alarmante qu’une majorité puisse être réunie à la Cour pour rendre la loi Medicaid pratiquement inapplicable (si le Talevski l’argument historique des défendeurs a prévalu, le gouvernement fédéral aurait toujours eu quelques outils pour appliquer la loi Medicaid, mais ces outils sont rarement utilisés – et pour une bonne raison).

Il s’avère que cela ne s’est pas produit. L’opinion du juge Jackson dans Talevski désarme une bombe qui menace Medicaid depuis plusieurs années maintenant.