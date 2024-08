Le premier avion militaire tant attendu de Californie est utilisé pour lutter contre les incendies de forêt. Regardez-le voler

Un avion militaire converti pour lutter contre les incendies de forêt en Californie est dans les airs après des années de retards fédéraux.

Le premier des sept avions C-130 transférés de la Garde côtière américaine et modernisés combat désormais les incendies de forêt de l’État, a indiqué le bureau du gouverneur Gavin Newsom. annoncé Lundi.

« La crise climatique a rendu les incendies de forêt plus destructeurs, et nous devons faire face à ces menaces avec de nouvelles ressources. Cet avion renforcera la capacité de Cal Fire à lutter plus tôt et plus efficacement contre les incendies, protégeant ainsi mieux les Californiens », a déclaré Newsom dans un communiqué de presse. « Cela fait partie de notre stratégie globale qui ajoute plus de personnel sur le terrain et des technologies de pointe aux capacités de pointe de Cal Fire, ainsi qu’à notre énorme accélération de la gestion forestière. »

La Californie est le premier État à disposer de ce type d’avion, un avion-citerne C-130 Hercules, pour lutter contre les incendies de forêt.

Le faire décoller a pris plus de cinq ans:En 2018, le Congrès a demandé à l’US Air Force de convertir sept avions excédentaires des garde-côtes en pétroliers de lutte contre les incendies pour l’agence californienne de protection contre les incendies, Cal Fire.

Une série de retards causés par la pandémie, des problèmes de sous-traitance et des obstacles sur le chantier ont empêché la réalisation des travaux. À la fin de l’année dernière, l’État a pris en charge la modernisation de l’avion pour la lutte contre les incendies de forêt.

La Californie a pu le faire parce qu’en 2023, le sénateur Alex Padilla, démocrate de Californie, le représentant Ken Calvert, républicain de Corona, et le sénateur John Boozman, républicain de l’Arkansas, ont inclus une disposition dans un projet de loi de dépenses de défense pour transférer immédiatement le contrôle de l’avion C-130 à la Californie. fait ou pas.

« Avec le transfert complet des avions-citernes fédéraux à Cal Fire, nous dotons les pompiers californiens de nouvelles capacités importantes pour protéger nos communautés et sauver des vies », a déclaré Padilla lundi.

La flotte de lutte contre les incendies de forêt de Cal Fire

Cal Fire, qui dispose déjà de plus de 60 avions en service, est la plus grande flotte de lutte civile contre les incendies au monde. Le contingent de l’agence comprenait déjà une vingtaine d’avions-citernes S-2T, qui peuvent contenir 1 200 gallons de produit ignifuge.

En comparaison, les C-130, des turbopropulseurs géants à quatre moteurs traditionnellement utilisés pour le transport et le ravitaillement en vol, peuvent transporter jusqu’à 4 000 gallons. L’avion, qui peut parcourir 1 300 kilomètres avec le retardateur, a la plus grande vitesse et la plus grande autonomie de la flotte de Cal Fire, a déclaré le bureau de Newsom.

« Alors que la fréquence et la gravité des incendies de forêt augmentent en Californie, l’introduction de cet avion jouera sans aucun doute un rôle crucial pour nous aider à atteindre nos objectifs d’attaque initiaux », a déclaré le chef des pompiers de Californie, Joe Tyler, « en particulier dans nos efforts pour maintenir 95 % des incendies à 10 acres ou moins. »

Un produit ignifuge est utilisé autour du périmètre d’un incendie pour ralentir sa propagation. Son efficacité dépend des vents, des conditions météorologiques et du terrain, mais les pompiers comptent sur le produit ignifuge pour contenir rapidement les flammes.

Les retards remontent à une décennie

Cal Fire devrait ajouter les sept avions C-130 à sa flotte dans tout l’État, car ils ont fini d’être convertis pour lutter contre les incendies. L’armée a pu effectuer quelques modifications avant de les remettre à Cal Fire. Le Bee a contacté Cal Fire pour lui demander quand les six autres C-130 seront opérationnels.

L’armée de l’air a été initialement chargée de moderniser ces avions il y a dix ans : en 2013, en vertu d’un mandat de dépenses fédéral de 2014, les avions excédentaires des garde-côtes étaient censés être attribués au service forestier américain.

Des années de retard et des estimations de coûts en hausse ont conduit l’administration Trump à abandonner l’idée fin 2017.

Grâce aux efforts de Cal Fire et des regrettés sénateurs Dianne Feinstein, démocrate de Californie, et John McCain, républicain d’Arizona, en 2018, le Congrès a ordonné dans le projet de loi de dépenses de défense de 2019 que les avions soient envoyés en Californie, qui disposait d’une flotte de lutte contre les incendies robuste et d’une saison des incendies de forêt de plus en plus grave.

Les avions les plus tôt attendus pour arriver en Californie étaient en 2021, Roll Call signalé à l’époque. Une nouvelle série de retards – causés par la pandémie et des procédures de passation de marchés fédéraux souvent glaciales – a prolongé l’attente.

Les incendies de forêt en Californie se sont aggravés

La Californie a connu certains des incendies de forêt les plus importants, les plus meurtriers et les plus coûteux de l’histoire de l’État. L’incendie d’août 2020 a brûlé la plus grande superficie de l’histoire de l’État. L’incendie de Dixie en 2021 a été le plus grand incendie de Californie. Et l’incendie de Camp en 2018 a été le plus meurtrier et le plus destructeur de l’État.

La hausse des températures mondiales indique que les incendies de forêt pourraient devenir plus fréquents et plus graves.

L’incendie de Park est le plus important de Californie en 2024. Il s’agit désormais du quatrième plus grand incendie de forêt de l’histoire de l’État : près de 430 000 acres ont brûlé lundi, selon Cal Fire.

Il s’agit du plus grand projet jamais réalisé par l’État. causé L’incendie criminel a débuté le 24 juillet dans le parc Upper Bidwell, adjacent à la ville de Chico dans le comté de Butte. Il est contenu à 82 % depuis lundi.

Plus de 832 000 acres ont brûlé dans tout l’État cette année, selon Cal feu.