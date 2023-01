Le premier astéroïde à Buzz Earth en 2023 s’est rapproché de nombreux satellites

Un astéroïde est passé plus près de la Terre ce mois-ci que la plupart des grands satellites de télécommunications, et nos télescopes n’ont pas repéré la roche spatiale jusqu’à ce qu’elle nous ait déjà dans sa vue arrière.

Astéroïde 2023 AV a été repéré par le Catalina Sky Survey en Arizona le 13 janvier, un jour après son survol, passant à seulement 5 704 milles (9 180 kilomètres) au-dessus de la surface de la Terre. Pour le contexte, orbites géosynchrones – “sweet spots” où résident de nombreux satellites de communication – sont à plus de 22 000 miles (35 000 kilomètres) d’altitude.

2023 AV se situe quelque part entre la taille d’une voiturette de golf et d’une petite camionnette à 6 à 15 pieds (2 à 5 mètres), ce qui est assez petit et non menaçant selon les normes des astéroïdes et des objets géocroiseurs. D’après l’expérience antérieure, si un astéroïde de cette taille venait à impacte réellement la Terre comme certains l’ont fait dans un passé récent, il brûlerait très probablement dans l’atmosphère – nous protégeant, nous les Terriens, mais produisant peut-être une boule de feu spectaculaire dans le processus.

Par exemple, le bolide qui a explosé dans l’atmosphère au-dessus de la Russie en 2013 avait probablement environ 10 fois la taille de 2023 AV, mais seul un petit morceau de la taille d’un rocher a atteint la surface.

#Astéroïde 2023 AV est passé à moins de 9200 km au-dessus de l'océan Atlantique près de la Guyane française jeudi. Il s'est approché du ciel de jour. C'est le premier astéroïde connu de l'année à passer plus près que nos satellites géostationnaires. Il peut mesurer jusqu'à 5 mètres.

Il s’agit du premier astéroïde à être découvert survolant la Terre plus près que la lune en 2023, et il s’agit également de la 17e visite d’astéroïde la plus proche dans les enregistrements remontant à 1901. Un autre astéroïde plus gros (2023 AC1) est également venu plus proche de nous que l’orbite de la lune quelques heures plus tard, mais elle était à plus de 100 000 milles de la surface.

Il n’y a aucune raison de s’inquiéter de petits astéroïdes comme ceux-ci. Le plus grand risque vient des objets plus gros que nous n’avons pas encore découverts, en particulier ceux qui s’approchent de notre planète depuis la direction du soleil où nous avons un angle mort (littéralement) éblouissant.

Missions à venir comme NEO Surveyor de la NASA visent à nous donner de nouveaux yeux dans l’espace pour être mieux préparés.