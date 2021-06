Le premier Asiatique aveugle à escalader le mont Everest veut gravir les plus hauts sommets de chaque continent

Un alpiniste chinois qui est devenu le premier Asiatique aveugle à escalader le mont Everest dit qu’il vise à gravir les plus hauts sommets des sept continents, puis à se rendre aux pôles Nord et Sud.

Zhang Hong, 44 ans, est également le troisième grimpeur aveugle au niveau international à atteindre le plus haut sommet du monde.

Suivant ses guides et ses sherpas, il a atteint le sommet le 24 mai et est rentré sain et sauf à Katmandou.

Il a déclaré lundi qu’il était inspiré par un alpiniste américain aveugle, Eric Weihenmayer, qui a escaladé l’Everest en 2001. Un alpiniste autrichien a été la deuxième personne aveugle à atteindre le sommet.

Personnellement, je prévois d’essayer le grand chelem dans les prochaines années, les sept sommets du monde sur sept continents et les pôles Nord et Sud, a déclaré Zhang.

Aujourd’hui, je suis assis ici et je pense à Eric (Weihenmayer), qui m’a inspiré à avoir un tel rêve et à travailler jusqu’au bout, et finalement, je l’ai réalisé », a-t-il déclaré. Donc, je pense qu’il y a tellement d’autres personnes malvoyantes dans le monde et aussi en Asie, et j’espère que ce que j’ai fait pourra être une source d’inspiration pour eux. »

Zhang est devenu aveugle à 21 ans en raison d’un glaucome. Il a travaillé comme masseur dans un hôpital au Tibet, où il vit avec sa femme.

Il s’est entraîné pendant cinq ans avant de gravir l’Everest, transportant des sacs contenant 30 kilogrammes (66 livres) de poids dans les escaliers de l’hôpital où il travaille. Il a également gravi plusieurs petits sommets en Chine.

Lors de l’ascension de l’Everest, il était difficile de naviguer sur les sentiers glissants et de contourner des blocs de glace à cause des vents violents sur la montagne.

Des centaines de personnes ont tenté de gravir l’Everest du côté népalais en mai après que le gouvernement a ouvert la montagne aux alpinistes étrangers cette année. Le versant nord de la montagne en Chine est fermé en raison de préoccupations concernant le COVID-19.

Zhang a déclaré que toute son équipe avait été vaccinée avant l’expédition et avait un camp séparé sur la montagne pour s’éloigner des autres alpinistes. Les autorités népalaises ont nié toute épidémie de coronavirus sur l’Everest, mais un éminent guide a déclaré qu’il y avait plus de 100 cas sur la montagne.

