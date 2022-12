Le premier aperçu intrigant de Joaquin Phoenix, les fans disent “il a l’air dur”

Un premier aperçu de Joaquin Phoenix du prochain film Joker : Folie à Deux a été publié par le réalisateur Todd Phillips. Le film fait suite à son blockbuster Joker de 2019, pour lequel il a reçu plusieurs nominations aux Oscars et a même remporté le prix du meilleur acteur pour son interprétation d’Arthur Fleck.

Todd a écrit sur Instagram : « Jour 1. Notre garçon. #joker.”

L’image montrait Arthur en train de se raser, très probablement en prison. Alors qu’un individu non identifié le rase, il est allongé torse nu, plus maigre que jamais et ayant de la mousse à raser sur le visage.





Après la publication de la photo, les fans étaient ravis, mais beaucoup aspiraient également à voir Lady Gaga. Elle incarne Harley Quinn dans le film, mais son apparence n’a pas encore été rendue publique.

Selon certaines informations, une partie du film se déroule à Arkham Asylum, l’hôpital qui héberge un certain nombre d’antagonistes de Batman dans les bandes dessinées. Pour le nouveau projet, Todd et Joaquin sont de retour dans leurs positions d’origine. Scott Silver et Todd contribuent tous les deux au scénario.

Avec eux, Catherine Keener et Brendan Gleeson complètent le casting du prochain film. Joker : Folie a Deux fera ses débuts le 4 octobre 2024, selon le studio Warner Bros.

Margot Robbie, qui a interprété Harley Quinn dans plusieurs films de DC, a récemment approuvé Gaga.

A lire aussi : Joker 2 : Todd Phillips tease le retour de Joaquin Phoenix dans une suite intitulée Joker : Folie à Deux

“Cela me rend si heureuse parce que j’ai dit dès le début que tout ce que je veux, c’est que Harley Quinn soit l’un de ces personnages comme… comme Macbeth ou Batman passe toujours d’un grand acteur à un grand acteur”, a-t-elle déclaré à MTV. Nouvelles dans une interview vidéo. “Quelqu’un peut faire son Batman, ou quelqu’un peut faire son Macbeth.”

Elle a ajouté: “J’ai l’impression que, dans de rares cas, il y a des personnages féminins – la reine Elizabeth I, mais au-delà de cela, j’ai aussi eu le droit de craquer, ce que j’ai été honoré de faire. J’étais comme, ‘ Wow ! Cate Blanchett a fait la reine Elizabeth I. Maintenant, j’y arrive. » C’est un tel honneur d’avoir construit une base suffisamment solide pour que Harley puisse maintenant être l’un de ces personnages que d’autres acteurs peuvent essayer de jouer. Et je pense qu’elle fera quelque chose d’incroyable avec ça.