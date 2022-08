Le premier aperçu du petit garçon de Sonam Kapoor-Anand Ahuja et ça vous fera aller ‘aww’

Sonam Kapoor et Anand Ahuja sont devenus les fiers parents d’un petit garçon le 20 août 2022. Tout au long de leur grossesse, le couple a tenu les fans informés de leurs photos où Sonam a également affiché sa bosse de bébé. Peu de temps après, Sonam est arrivée à Mumbai chez ses parents Anil Kapoor et Sunita pour son accouchement et depuis, c’est comme si tout le monde attendait l’arrivée du nouveau membre comme l’un des leurs. Aujourd’hui, Sonam est sorti de l’hôpital et est arrivé au domicile d’Anil Kapoor et la vidéo de la même chose devient virale en ce moment. Anand Ahuja sourit d’une oreille à l’autre alors qu’il tient son bébé et ce premier aperçu vous fera battre le cœur. Regardez la vidéo ci-dessous :

Les familles de la nouvelle maman et du nouveau papa attendaient avec impatience d’accueillir le plus récent ajout à leur clan. Il y avait aussi une petite cérémonie de puja à l’arrivée du petit. Anil Kapoor et Anand ont également rencontré les médias après leur arrivée et leur ont distribué des bonbons pour que tout le monde participe au grand jour et à la célébration. Anil, devenu grand-père pour la première fois, rayonne de joie. Regardez la vidéo et nous sommes sûrs qu’elle vous fera sourire aussi.

Plus tôt dans la journée, la vidéo de Sonam Kapoor sur sa séance photo de grossesse pour un magazine est devenue virale. L’actrice n’avait rien de moins qu’une diva qu’elle est, affichant sa bosse en pleine floraison et sans vergogne. Jetez-y un œil ici.

Fait intéressant, KRK alias Kamaal R Khan avait récemment fait une déclaration désagréable, appelant toutes les mamans de Bollywood comme Sonam Kapoor, Bipasha Basu et d’autres sans vergogne pour avoir affiché leur corps et leurs bosses en public. Mais Sonam a prouvé avec son tournage qu’elle était trop cool pour prêter attention à une telle négativité. Nous souhaitons à la nouvelle maman un bon voyage alors qu’elle assume un nouveau rôle.