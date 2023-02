Le premier aperçu du développeur Android 14 est maintenant disponible

La première Android 14 aperçu développeur a été publié, Google annoncé mercredi. Il offre des indices sur une multitude de changements à venir dans la prochaine version de Androidainsi qu’un regain d’intérêt pour applications pour tablette de haute qualité.

Changements notables observés dans la version de cette semaine sont une mise à l’échelle des polices à 200 % plus intelligente pour une meilleure accessibilité (le texte de différentes tailles sur la même page sera désormais mis à l’échelle proportionnellement), la prise en charge de l’authentification par clé d’authentification et la possibilité de définir différentes langues sur différentes applications. L’aperçu du développeur inclut également des modifications visant à accroître la sécurité, à améliorer la durée de vie de la batterie de l’appareil et à faciliter le téléchargement de fichiers par les applications via Wi-Fi uniquement.

«Avec chaque version, notre objectif est de vous faciliter l’optimisation de votre application sur toutes les surfaces Android», a déclaré Dave Burke, vice-président de l’ingénierie de Google pour Android, dans un communiqué. “Les expériences multi-appareils sont une grande partie de l’avenir d’Android.”

de Google Calendrier de sortie d’Android 14 indique que l’aperçu du développeur restera ouvert aux commentaires jusqu’à la fin du mois de mars et que son programme bêta devrait être déployé en avril. L’aperçu du développeur est actuellement ouvert aux téléphones Pixel, mais des aperçus ultérieurs seront probablement disponibles pour davantage de téléphones Android.

Les consommateurs devront attendre un peu plus longtemps pour la version finale, qui est attendue plus tard cet été ou cet automne, en suivant de près le calendrier de Android 13 pour les téléphones Pixel, sorti en août 2022.

Les gens peuvent s’attendre à en savoir plus sur les prochaines mises à jour pour Android 14 sur E/S Google en mai.