Le premier aperçu de la Galaxy Watch Active 4 est arrivé

Pour le reste de cette année, il y a deux produits que j’attends avec impatience. Le Pixel 6 de Google en est évidemment un, mais l’autre se trouve être une putain de smartwatch. Oui, les deux prochains produits Galaxy Watch de Samsung figurent parmi les deux premiers car ils seront les premiers à nous montrer ce que la nouvelle plate-forme Wear de Google a à offrir et nous aideront à décider rapidement si les montres connectées Android sont officiellement mortes ou ont une nouvelle opportunité de briller.

Aujourd’hui, l’une des montres de Samsung aurait fait surface sous la forme de rendus 3D. Ce que nous examinons ici, c’est le Montre Galaxy Active 4.

Les rendus arrivent via @OnLeaks, qui a probablement transformé les schémas de produits en rendus CAO 3D comme il le fait toujours. Ceux-ci sont rarement faux, donc si on nous dit qu’il s’agit de la Galaxy Watch Active 4, c’est probablement le cas.

Selon un rapport à côté des rendus, la Galaxy Watch Active 4 arbore un cadre en aluminium et est disponible en 40 mm ou 44 mm. Pour les propriétaires de la Galaxy Watch Active 2, ma précédente montre connectée préférée, vous remarquerez peut-être le boîtier et les boutons plus plats, bien qu’ils se ressemblent beaucoup. On nous dit qu’il pourrait arriver dans les coloris noir, argent, vert et or.

Et c’est à peu près tout pour les détails ici. De toute évidence, il s’agit d’une montre intelligente au design rond et épuré qui devrait offrir une coupe sportive, mais tout ce qui nous intéresse vraiment à ce stade, c’est ce que Samsung a fait avec le nouveau Wear, à quoi ressemble cette expérience, surtout s’ils mettent One UI sur haut, et combien coûtera ce mauvais garçon. On en saura peut-être plus la semaine prochaine.