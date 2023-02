Le premier aperçu de “Ex On The Beach Couples” est arrivé

Ex sur la plage couples a officiellement fait monter les enchères en matière de cœur !

Nous avons un premier aperçu exclusif de la toute nouvelle série de MTV Ex sur la plage couplesun spin-off de sa franchise mondiale très populaire Ex sur la plage.

La série suit six couples prêts à se fiancer, mais il y a une chose qui les empêche de franchir cette prochaine grande étape – leur EX toujours présent et toujours persistant. Grâce à une série de défis intenses à leur relation et d’exercices de renforcement de la force, les couples décideront s’ils peuvent enfin quitter leur ex et atteindre leur bonheur pour toujours. Dans une finale dramatique, les couples choisiront de prendre l’engagement ultime envers leur partenaire et de se fiancer ou de se séparer et de se séparer pour toujours.

Découvrez le premier aperçu ci-dessous:

Ouf… C’est un test que nous ne voulons pas passer !

À propos des couples

Jamie (Royaume-Uni) + Thailah (Royaume-Uni)

Jamie, alias J Dragon, a rencontré pour la première fois son collègue DJ Thailah lors d’une soirée et a immédiatement su que c’était elle. Leur relation est devenue intense rapidement et ils ont fini par emménager l’un avec l’autre. Alors que tout était apparemment sur une bonne note, Jamie a ensuite demandé à Thailah d’être dans une relation ouverte. Cette décision a suscité beaucoup de jalousie car Jamie pense que Thailah est trop coquette. Charlie, l’ex de Thailah, ne croit pas qu’elle veuille être dans une relation ouverte et espère être celle qui sauvera Thailah.

Jake (Australie) + Holly (Australie)

Depuis que Holly a rencontré Jake en 2018, elle a traversé tous les hauts et les bas après son accident de moto mortel. Quatre ans après le début de leur relation, Holly se sent frustrée que Jake ne parle toujours pas de passer à l’étape suivante. Elle attribue la résistance de Jake à sa relation passée avec son ex-Pala. Holly a montré à quel point elle est attachée à Jake et a besoin de lui pour lui montrer son engagement en guérissant les blessures de sa relation précédente.

Liam (Royaume-Uni) + Leylah (Royaume-Uni)

Liam est un boxeur sérieux et dévoué et passe la plupart de son temps à s’entraîner et à se préparer pour ses combats. Lorsqu’il n’est pas sur le ring, il pense à mettre une bague au doigt de Leylah, mais leur relation ne semble pas pouvoir passer au niveau supérieur car Liam pense que Leylah a toujours des sentiments pour son ex, Samura. Liam se dirige vers la plage pour montrer à Leylah que Samura n’est pas la bonne personne et que Liam est vraiment celui qu’il lui faut.

Sorinn (États-Unis) + Lola (États-Unis)

Sorinn est un artiste qui a trouvé sa muse en Lola mais la jalousie et l’insécurité l’ont empêché de s’engager définitivement envers elle. La relation passée de Lola avec son ex Christopher est une cause majeure de ces problèmes qui sont aggravés par la lutte de Sorinn pour en parler. Avec Christopher dans la villa, espérons-le, Sorrin pourra mettre ses insécurités à l’aise et commencer son avenir parfait avec Lola.

Spari (États-Unis) + Shayla (États-Unis)

Spari est un producteur de musique prometteur qui se retrouve souvent à collaborer avec d’autres artistes et producteurs. Quand il a rencontré Shayla, il a immédiatement su que c’était elle et était prêt à se fiancer. Cependant, la seule chose qui les retient est la relation de Spari avec son ex-petite amie Ri. Bien que leur relation ait pris fin, Ri est un musicien et les deux ont continué à travailler ensemble, ce qui a causé de sérieux problèmes de confiance entre Shayla et Spari. Spari veut prouver que la relation est strictement professionnelle et passer à Shayla comme sa future épouse.

Ex sur la plage couples est hébergé par Kamie Crawford. La série sera diffusée le jeudi 9 février à 21h sur MTV !