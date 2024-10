Le premier aperçu de Bobby adulte dans King of Hill Revival révèle comment il a grandi pour devenir un chef professionnel

Ce qui semble être le tout premier regard sur Bobby Hill adulte est apparu sur les réseaux sociaux, révélant ainsi comment le fils de Hank Hill a grandi pour devenir un chef professionnel.

Une image d’un Bobby adulte, arborant maintenant du chaume mais ressemblant par ailleurs à peu près à celui de son enfance, a été publiée par la doubleuse Grey DeLisle sur leur Instagram. DeLisle était apparemment présent à un événement King of the Hill, mais n’a pas offert de contexte supplémentaire.

Voici le premier aperçu d’Adult Bobby pour la prochaine reprise Hulu de King of the Hill. Publié par Gray Delisle pic.twitter.com/VpxkYSPqlW – Hors contexte 20th Century Fox (@OOC20thFox) 25 octobre 2024

[Update: The original photo has since been removed but it can still be found on various accounts around X/Twitter and other platforms.]

L’art comprend une description intitulée « À propos du chef » qui partage plus d’informations ainsi que divers clins d’œil aux épisodes classiques de King of the Hill.

Le chef Bobby Hill a aimé la nourriture toute sa vie. Des soirs de semaine autour de la table en mangeant les « Spa-Peggy et boulettes de viande » de sa mère, en passant par les excès de lutefisk lors des repas-partage à l’église, en passant par les célébrations avec la famille et les amis à la cafétéria de Luly, la nourriture et les gens avec qui elle est appréciée sont à la base de ses meilleurs souvenirs. En fait, sa carrière de chef robata a été inspirée par son souvenir le plus précieux : les week-ends passés à griller avec son père. Chef autodidacte et l’un des plus jeunes candidats au King of the Grill, le chef Hill estime que « la bonne nourriture peut résoudre n’importe quel problème ». Il s’inspire des influences de son enfance en combinant des plats classiques du Texas avec des saveurs du monde entier. Avec Robata Chane, le chef Hill espère honorer l’art du robata japonais et l’héritage allemand du Texas Hill Country tout en repoussant les limites culinaires grâce à ses plats fusion innovants.

Les fans dévoués de King of the Hill se souviendront que le dernier épisode montre Bobby découvrant un talent pour distinguer la qualité des coupes de bœuf, ce qui lui permet enfin de se lier avec Hank. Il semble que Bobby ait réussi à transformer ce talent en une carrière lucrative au moment de la renaissance. Il a été confirmé que la mise à jour inclut un saut dans le temps, la plupart des acteurs et de l’équipe d’origine revenant en dehors du regretté acteur de Dale Gribble, Johnny Hardwick, qui a néanmoins pu enregistrer quelques « quelques » nouveaux épisodes avant sa mort en 2023.

L’actrice Pamela Adlon a révélé le statut de Bobby en mai et a donné un indice sur ce à quoi s’attendre dans une interview avec FilmWeb« Nous sommes dans la deuxième saison [creating] le redémarrage, et Bobby a 21 ans. Il est chef dans un restaurant fusion à Dallas. Et ça a été incroyable. C’était juste vraiment amusant. Je pense que ça a été plus bizarre pour Mike et Greg de penser à Bobby passant de 12 à 21 ans, ayant une relation et étant une personne. Mais ne vivons-nous pas tous cela avec nos enfants et les enfants de nos amis ? C’est choquant quand je vois les enfants de mes amis et qu’ils sont tous grands. Et je me dis : « Attendez une seconde, que vient-il de se passer ? Donc, c’est juste un petit gâchis.

Le renouveau de King of the Hill devrait sortir en 2025 sur Hulu, rejoignant le dernier renouveau de Futurama. Sa date de sortie n’a pas encore été dévoilée.

