Le premier ambassadeur émirati en Israël arrive pour commencer son poste

JERUSALEM (AP) – Le premier ambassadeur des Émirats arabes unis en Israël est arrivé lundi pour commencer son affectation à Tel Aviv, à peine six mois après que les pays ont officiellement établi des relations diplomatiques.

L’ambassadeur Mohamed Al Khaja a rencontré le ministre des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi à Jérusalem avant une réunion avec le président Reuven Rivlin pour présenter officiellement ses lettres de créance.

Les nouvelles relations entre les pays « resteront un phare de lumière et d’espoir dans l’histoire humaine, pour tous les peuples épris de paix », a déclaré Al Kaja en arabe.

Israël et les Émirats arabes unis ont annoncé en août ce que l’on appelle les «Accords d’Abraham» pour normaliser les relations dans le cadre d’un accord négocié par les États-Unis. Le nom fait référence au patriarche des trois principales religions monothéistes du monde.

Les deux pays avaient entretenu des liens de sécurité clandestins pendant des années en raison d’une méfiance partagée à l’égard de l’ennemi régional de l’Iran. Ils ont signé l’accord pour établir des relations diplomatiques complètes sur la pelouse de la Maison Blanche en septembre.

Depuis août, les États-Unis ont négocié des accords pour initier des relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Jusque-là, l’Égypte et la Jordanie étaient les seuls États arabes à avoir signé des traités de paix avec Israël, respectivement en 1979 et 1994.