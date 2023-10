Alors que l’Arménie fait face à un afflux de réfugiés déclenché par une campagne de bombardements militaires d’une région séparatiste menée par son rival l’Azerbaïdjan, le premier ambassadeur du Canada dans le pays a atterri à Erevan et a reçu ses lettres de créance.

« C’est un grand honneur d’accepter ce poste de premier ambassadeur résident du Canada, le premier d’une longue lignée alors que nous continuons à bâtir sur notre partenariat très solide », a déclaré Andrew Turner au ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, dans une vidéo officielle publiée par le gouvernement arménien mercredi après-midi.

Plus de 100 000 réfugiés arméniens ont fui vers l’Arménie en septembre après que l’Azerbaïdjan a lancé ce qu’il a appelé une opération de bombardement « antiterroriste » au Haut-Karabakh. La région longtemps contestée est reconnue comme faisant partie de l’Azerbaïdjan en vertu du droit international, mais a historiquement eu une population majoritairement arménienne.

La nomination de Turner a été annoncée le mois dernier et son arrivée à Erevan fait suite à une déclaration commune, signée par le Canada, les États-Unis et plus de 30 autres pays, présentée par la France au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à Genève la semaine dernière.

Il a exhorté l’Azerbaïdjan à « garantir les droits et la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh qui restent et à créer rapidement les conditions d’un retour volontaire, sûr, digne et durable de ceux qui souhaitent rentrer chez eux ».

Le communiqué appelle également au dialogue entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour garantir une paix durable dans le Caucase.

Mais une source diplomatique canadienne de haut rang a déclaré à CBC News qu’il y avait peu de chances que les réfugiés qui ont fui le Haut-Karabakh reviennent un jour chez eux.

« La confiance entre les populations est faible après toutes ces guerres. Les gens ont peur pour leur sécurité, pour leur avenir. Et les convaincre qu’ils peuvent revenir sains et saufs ne sera pas facile. Cela nécessitera de la part de l’Azerbaïdjan non seulement de nombreuses déclarations, mais aussi un plan concret », a déclaré la source, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat car elle n’est pas autorisée à commenter publiquement le sujet.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev prononce un discours dans la capitale du Haut-Karabakh, connue sous le nom de Khankendi par l’Azerbaïdjan et de Stepanakert par les Arméniens, le 15 octobre 2023. (via REUTERS)

Depuis l’effondrement de l’Union soviétique, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont mené deux guerres pour le Haut-Karabakh.

L’Azerbaïdjan a pris un avantage décisif après la campagne de bombardements de septembre, qui a poussé la plupart des Arméniens de la région à chercher refuge en Arménie voisine. Cette campagne faisait suite à un blocus de plus de neuf mois de l’entrée de produits alimentaires et médicaux dans le Haut-Karabakh.

Le gouvernement arménien et certains observateurs internationaux ont accusé l’Azerbaïdjan de nettoyage ethnique. Des journalistes locaux ont rapporté que des civils leur avaient parlé de membres de leurs familles qui avaient été tués pendant la campagne menée en Azerbaïdjan.

L’Azerbaïdjan a insisté sur le fait qu’il menait une opération « antiterroriste » et a déclaré que tous les Arméniens souhaitant vivre sous son règne pouvaient revenir dans le plein respect de leurs droits.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s’est rendu ce week-end à Stepanakert, l’ancienne capitale déserte du Haut-Karabakh. Une vidéo sur les réseaux sociaux publiée par son gouvernement le montrait enjambant le drapeau de la région séparatiste.

Aliyev, vêtu d’un treillis militaire, a prononcé un discours devant un bâtiment qui abritait l’ancien gouvernement arménien du Haut-Karabakh. « Ils prennent actuellement le thé dans un centre de détention », a-t-il déclaré, faisant référence à certains des anciens occupants du bâtiment, actuellement en état d’arrestation.

Il a accusé l’ancien gouvernement régional de ne pas le prendre au sérieux lorsqu’il a déclaré que le Haut-Karabakh reviendrait sous le contrôle de l’Azerbaïdjan.

« Je fais ce que je dis et tout le monde le sait, y compris l’Arménie. Et ils ne devraient pas non plus l’oublier », a-t-il déclaré.

Des gens fuient les tirs et les explosions à Stepanakert, appelé Khankendi par l’Azerbaïdjan, dans la région du Haut-Karabakh, le 19 septembre 2023, dans cette capture d’écran obtenue à partir d’une vidéo distribuée. (Télévision publique ARTSAKH via REUTERS)

La source diplomatique canadienne a déclaré que la bonne volonté de toutes les parties serait nécessaire dans un futur processus de négociation.

« S’il y a une once de possibilité que ces gens reviennent chez eux, en toute sécurité, avec leurs biens et avec des conditions politiques qui leur permettraient de contrôler leurs écoles et ce genre de choses, ce serait bien », a déclaré la source.

Les combats du mois dernier ont pris fin lorsque les forces de défense arméniennes locales ont remis leurs armes à l’Azerbaïdjan et au gouvernement arménien de facto de la région, non reconnu par aucun pays, déclarant qu’il se dissoudrait d’ici la fin de cette année.

Les autorités locales ont déclaré qu’au moins 200 personnes avaient été tuées au cours de cette campagne.

Appels à des actions punitives

Si la source gouvernementale canadienne exprime l’espoir que l’Azerbaïdjan s’assoie pour des négociations, certains sont moins optimistes.

« Quoi [the return of ethnic Armenians to Nagorno-Karabakh] ce qu’il faudra, ce n’est pas seulement un changement de politique, mais un changement de gouvernement », a déclaré Aidan Simardone, avocat spécialisé en droit de l’immigration basé à Toronto, titulaire d’une maîtrise en affaires mondiales de la Munk School of Global Affairs et qui observe les tensions dans la région depuis des années. « Le président Aliyev n’a jamais démontré son respect pour les Arméniens. »

L’avocat spécialisé en droit de l’immigration Aidan Simardone affirme que les Arméniens de souche auraient probablement besoin d’un changement de gouvernement en Azerbaïdjan avant de retourner au Haut-Karabakh. (Nicole Noworyta)

Simardone a également appelé l’Europe à cesser d’importer du gaz d’Azerbaïdjan et les États-Unis à cesser de vendre des armes à ce pays.

« Je pense que ce que nous devons faire, ce n’est pas seulement punir, mais aussi dire pourquoi cela est fait », a-t-il déclaré. « Si l’Azerbaïdjan veut traiter avec l’Occident, il doit garantir le respect des Arméniens lors de leur retour. »

Simardone a également averti que le conflit n’est pas terminé, soulignant les récentes déclarations du gouvernement azerbaïdjanais faisant référence à une bande de terre à l’intérieur des frontières de l’Arménie au sud qui relierait l’Azerbaïdjan du Haut-Karabakh à une enclave azerbaïdjanaise à l’ouest de l’Arménie appelée Nakhitchevan.

« Je pense que cela va être poussé », a-t-il déclaré, ajoutant que si l’Azerbaïdjan s’empare de ces terres, « l’Occident va tout simplement fuir ».

Dans un communiqué, Affaires mondiales Canada a déclaré que « l’intégrité territoriale de l’Arménie doit être respectée, et le Canada soutient les négociations en cours, fondées sur les principes de non-recours à la force, d’intégrité territoriale et d’autodétermination dans la résolution du conflit ».

Le NPD et le Bloc Québécois se sont joints au Comité national arménien du Canada, un groupe de défense politique canado-arménien, pour demander au gouvernement fédéral de sanctionner l’Azerbaïdjan.