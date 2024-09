Le premier album métal révolutionnaire de Slipknot fête ses 25 ans. Pour eux, c’est toujours « cette chose purulente »

Il y a vingt-six ans, le groupe de métal de l’Iowa Slipknot arrivait au studio Indigo Ranch de Malibu pour réaliser l’un des albums les plus géniaux des années 1990 dans l’un des plus beaux endroits de la planète.

« Je me souviens avoir descendu la PCH, l’océan Pacifique scintillant, et avoir pris la route de Barrymore Drive jusqu’à Solstice Canyon avec notre camion de deux tonnes de matériel, et avoir pensé : « Nous sommes tellement hors de notre élément », a déclaré le percussionniste et membre fondateur Clown (Shawn Crahan). « Je me souviens d’avoir été aux antipodes, d’être dans un endroit incroyablement beau, de faire cette chose purulente. »

Le premier album éponyme sorti en 1999 a placé la barre plus haut en matière de riffs scabreux mais axés sur les chansons, à une époque où le nü-metal luttait contre la pop adolescente au sommet des charts et sur « Total Request Live » de MTV.

Le groupe, qui se distingue par ses neuf membres et ses masques grotesques cachant leur identité, a enregistré trois albums classés n°1. Mais plutôt que de compromettre son son pour des tubes rock, le groupe est devenu une sous-culture à part entière. Le trône de batterie de Slipknot est un siège très controversé dans la musique heavy metal ; une place au Knotfest annonce vos prouesses sur la scène.

Deux ans après son septième album, « The End, So Far », le groupe célèbre l’anniversaire de son premier album éponyme, dont l’imagerie corrosive et les expérimentations continuent d’influencer le metal d’aujourd’hui. La tournée se déroulera à l’Intuit Dome les 13 et 14 septembre (les premiers concerts de hard rock dans cette toute nouvelle arène).

Le Times s’est entretenu avec Clown et le nouveau membre féroce du groupe, l’ancien batteur de Sepultura, Eloy Casagrande, âgé de 33 ans, à propos de l’impact de ce premier album, de la malédiction des téléphones lors des concerts et de la vie hors service de Clown à Palm Springs, de tous les endroits.

J’aurais aimé être là pour les débuts d’Eloy au Pappy & Harriet’s en avril. Ce n’est pas un endroit où on s’attendrait à voir Slipknot.

Clown: Nous avons gravi les échelons dans des clubs qui nous permettaient d’être très intéressants. Maintenant que nous célébrons ce 25e anniversaire, qui représente la moitié de ma vie, je voulais me prouver que nous pouvions encore le faire. Je voulais choisir un endroit qui ne paraissait pas évident mais qui offrait quand même une bonne visibilité. Nous avons installé un panneau d’affichage et l’un des asticots [Slipknot’s fans] Nous avons pris une photo et l’avons envoyée dans la culture. Le sentiment était au-delà de nos attentes dès la minute où nous avons mis les pieds sur le terrain.

Éloy Casagrande : Quand j’ai reçu l’appel du management, je suis devenu fou. J’ai dû garder le silence, seules ma femme et ma mère étaient au courant. J’écoute Slipknot depuis que je suis enfant en Amérique du Sud. Je n’aurais jamais imaginé qu’ils choisiraient un batteur de là-bas.

J’avais quatre mois pour me préparer pour ce spectacle, et les devoirs étaient très intenses. Toute la journée, j’étais sous le choc. Ma femme est venue et nous avons passé quelques heures en ville, et 20 minutes avant de monter sur scène, je me suis senti vraiment calme. Le groupe est venu et m’a pris dans ses bras, et le spectacle a été l’un des meilleurs de ma vie.

Cette tournée revisite l’album éponyme de 1999. Ces sessions étaient réputées pour leur intensité. Est-ce que quelque chose a été perdu maintenant que de nombreux groupes ont fait cet album à la maison sur un ordinateur portable ?

Clown: La plupart des gens ne feraient plus un disque comme ça aujourd’hui. Ça coûte trop cher. On a passé tellement de semaines en préproduction, puis on a travaillé 10 heures par jour à graver l’album entier sur une bande de 2 pouces, c’était de la folie. On a eu la chance de travailler avec le producteur Ross Robinson, mais il était intense. C’est bien d’être sous pression, c’est bien d’avoir quelqu’un qui vous pointe du doigt et d’avoir peur parce qu’on doit penser différemment.

La vraie musique, de Roy Orbison à Phil Spector en passant par Aretha Franklin et Muddy Waters, est une lignée d’exploration du son enregistré sur bande, de la façon dont les vibrations se transforment en électricité. Nous sommes passés de John Lennon à la simple mise en ligne d’un disque sur YouTube. Combien de tout cela restera-t-il ici dans un an ? Dix ans ? Mon groupe est toujours d’actualité 25 ans plus tard et nous sommes au sommet de notre art parce que nous sommes issus de cette lignée. Quand la musique n’est plus la véritable vibration d’elle-même, je peux l’entendre.

À l’époque, le métal marchait bien dans les charts pop. Aviez-vous l’impression de réaliser un album particulièrement difficile ?

Clown: En tant que groupe, on a des paysages en tête. J’avais une forêt sombre, des tombes, une odeur de métal fondu, et nous avons trouvé nos propres moyens de les révéler. On l’entend et on pense que ça va changer le monde. Je me souviens que les gens regardaient la pochette du CD, voyaient le groupe et se disaient : « Mais qu’est-ce que j’écoute ? Qui diable est-ce sur la pochette ? Un cirque ? Des braqueurs de banque ? » Puis ils nous voyaient, collaient nos visages aux instruments, et c’était fini pour tout le monde.

Eloy, qu’est-ce qui t’a frappé dans cet album lorsque tu l’as écouté quand tu étais enfant ?

Casagrande: C’est l’énergie, la façon dont c’est enregistré, presque en live. J’ai fait un album avec Ross Robinson de Sepultura, je connais sa façon de travailler. Ils se battaient pour leur vie, pour leur art. Toute l’histoire derrière tout ça est très lourde, et la première fois que je l’ai écouté, j’étais sous le choc, c’était tellement différent de tout le reste — juste brut, agressif, naturel et humain.

Les gens ont l’impression que le metal sonne comme une machine, mais Slipknot c’est l’opposé, c’est tellement humain. Je n’essaie jamais d’être une machine, je veux respecter le moment dans lequel on se trouve. On ne joue pas avec un métronome, je n’en ai qu’un sur scène pour pouvoir le regarder et compter au bon tempo. 90% des groupes utilisent des pistes d’accompagnement et des métronomes, mais nous jouons à 100% en live.

Comment associez-vous le style du groupe à votre propre parcours musical brésilien ?

Casagrande: J’avais un peu peur, mais le groupe voulait que j’apporte de nouvelles idées, de nouveaux éléments. Je me souviens que Shawn m’a dit : tu peux mettre ta personnalité là-dedans, tu peux être toi-même.

Je respecte vraiment ce que Joey [Jordison, Slipknot’s original drummer] et [former drummer] Geai [Weinberg] J’ai fait ça pour le groupe, ils étaient tous les deux si spéciaux et ils sont des légendes. Mais j’ai grandi en jouant de la musique brésilienne, c’est dans mon sang. Quand je joue du métal, il y a des éléments brésiliens dedans. Cela ne fait que six mois, mais Slipknot a aussi changé ma façon de jouer de mon instrument. Nous avons conçu mon masque ensemble qui correspond à ma personnalité, et quand tu te maquilles et que tu joues un spectacle, ça te change.

Eloy Casagrande de Slipknot se produit lors du Sonic Temple Art and Music Festival en mai au Historic Crew Stadium de Columbus, Ohio. (Amy Harris / Invision / Associated Press)

Ce qui est au cœur de l’esthétique et de la communauté de Slipknot qui touche encore les nouvelles générations 25 des années plus tard ?

Clown: Chaque année, des jeunes hommes et femmes au lycée veulent une chanson agressive comme thème de leur façon de penser. Les jeunes adultes recherchent une identité culturelle, doivent faire face au divorce de leurs parents, à la pression de l’isolement, aux produits chimiques. Comme tous les bons grands frères et cousins ​​qui distribuent la musique qu’ils aiment, Slipknot a une façon de retenir votre attention. Ce que nous avons créé, ils le reçoivent toujours. Nous avons des petits-enfants qui viennent aux concerts, des nouveaux bébés amenés aux concerts avec maman et papa.

Vous pouvez être un homme agressif quand vous êtes plus jeune, puis vous apprenez de gens formidables et gagnez en confiance, mais vous ne perdez jamais ce passé. Les fans de métal reviennent toujours à notre philosophie, et je crois que le métal est une question de comportement. Quand vous trouvez quelque chose comme Slipknot qui vous parle, vous n’abandonnez jamais.

Il y a si peu de musique populaire qui utilise des batteurs live pour faire des disques. Slipknot est avant tout basé sur la batterie. Eloy, où trouve-t-on actuellement des batteurs intéressants ?

Casagrande: Les groupes de rock et de métal ont une mentalité à l’ancienne. Regardez la pop, c’est totalement différent, vous engagez simplement des musiciens au hasard pour jouer avec vous. Vous pouvez trouver des batteurs créatifs partout, et il y a beaucoup de bonne musique qui se fait, mais pour les trucs créatifs comme le jazz, la fusion et le métal, il faut trouver les gens qui veulent le faire. Dans le métal, nous nous connaissons tous, et les fans qui suivent le métal connaissent les membres du groupe, ils se soucient de savoir qui sont les batteurs.

Ces dernières années ont été difficiles pour le groupe, au-delà des grands changements de line-up et [singer] Corey Taylor lutte contre la dépression maniaqueL’ancien batteur Joey Jordison est décédé en 2021. Clown, tu as perdu ta fille en 2019. Slipknot aide les gens à donner un sens aux émotions sombres. Est-ce que vous obtenez la même chose du groupe ?

Clown: Ces dernières années, Slipknot a connu beaucoup de choses. Cela demande du temps et de la communication. Nous avons traversé des épreuves, mais nous continuons. J’ai traversé beaucoup de choses. J’ai perdu un enfant. Il est important de reconnaître que l’on n’est pas heureux, de se prendre en main et d’être un bon être humain pour les bonnes raisons.

Il est difficile de parler du 25e anniversaire sans Joey et Paul [Gray, bassist who died in 2010]Ils auraient tellement de choses à dire, et j’aimerais entendre ce qu’ils ont à dire. Maintenant, je dois parler et ça me fait me sentir bizarre. Mais j’en retire quelque chose. La seule façon pour moi de monter sur scène, c’est parce que je danse avec mon dieu, la musique. Je suis en admiration devant les musiciens que je côtoie. Si je n’avais pas 90 minutes sur scène, je n’existerais pas.

Je viens d’un père extrêmement alcoolique, mais c’est mon meilleur ami, et le rock’n’roll m’a aidé à surmonter ça. Il m’a rapproché de lui et de gens qui souffrent. Je ne sais pas si nous sommes considérés comme un grand groupe de rock, mais nous serons toujours considérés comme une culture.

Le public du métal a-t-il changé à l’ère du cinéma, où tout se passe sur votre téléphone ?

Clown: Il y a les OG qui enseignent aux gens ce qui se passe. Si vous êtes sur votre téléphone, en train de passer d’une chose à une autre, c’est difficile de se faire une idée. C’est différent maintenant, mais la musique hard sera toujours là, c’est très cohérent avec le comportement humain que nous devons exprimer notre côté agressif même si la technologie a changé.

Casagrande: On vient à un concert et on s’amuse, on se déchaîne et on devient fou. Mais certaines personnes sont plus préoccupées par l’idée d’enregistrer une vidéo qu’elles ne regarderont plus jamais plutôt que de vivre l’instant présent, ce pour quoi nous nous battons toujours dans le métal.

Slipknot arrive sur le tapis rouge des Grammys 2024 à la Crypto.com Arena de Los Angeles. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Les gens s’inquiètent de voir les jeunes hommes dériver vers des sous-cultures antisociales. Pour moi, un groupe comme Slipknot est essentiel pour canaliser ces sentiments vers quelque chose de créatif et de communautaire. Que comprend votre groupe à propos des désaffectés ?

Clown: J’ai appris en discutant avec des gens comme des soldats et des policiers. Je parle à beaucoup de policiers et de militaires de la musique qui les fait avancer. C’est quelque chose de nécessaire. Les hommes ont besoin de se défouler. J’ai eu de vrais problèmes en grandissant, mais Dieu merci, j’ai trouvé la musique et un instrument. Dès que j’ai commencé à jouer de la batterie, c’était physique de tout évacuer. Je me suis cassé des articulations, des cymbales. Ensuite, on apprend la technique, qui commence par la respiration, et maintenant on peut l’exploiter. La batterie m’a aidé à exploiter et à faire disparaître mon mauvais côté. J’ai traversé beaucoup d’épreuves, mais la musique m’a ancré.

Eloy, tu as passé presque la moitié de ta vie dans Sepultura. Te vois-tu dans Slipknot jusqu’à la fin ?

Casagrande: J’aimerais passer des années avec eux jusqu’à la fin du groupe. La décision de quitter Sepultura était due au fait que le groupe se terminait, mais j’étais trop jeune pour arrêter de jouer. Je les respecte, j’ai beaucoup de gratitude pour mes 13 années avec eux, mais il fallait que je passe à autre chose. Je veux un groupe qui me maintienne en vie, un groupe vivant, ouvert à tout, qui continue à avancer.

Dernière chose : Clown, j’ai entendu dire que tu avais déménagé à Palm Springs, ce qui n’est pas vraiment une ville du genre Slipknot. Comment es-tu arrivé là-bas ?

Clown: Il y a trois ans, ma femme et moi voulions quitter Des Moines et vivre dans un endroit chaud. Nous sommes allés à Palm Springs pour voir si c’était magique, et ce fut une expérience religieuse avec la chaleur qui vous atteint la moelle osseuse. Après quelques semaines, nous étions allongés au bord de la piscine et elle a dit : « Je pourrais vivre ici. » Nous avons vécu des choses malheureuses et nous voulions nous évader dans un endroit spécial, et c’était tout simplement la meilleure solution pour nous : pas de nuages, juste des journées ensoleillées.

Vos voisins les plus stricts savent-ils que vous êtes le clown de Slipknot ?

Clown: Personne ne le sait encore, et les rares qui le savent ne le comprennent pas avant d’en avoir été témoins en personne. Certaines personnes de notre quotidien sont venues au Pappy’s, et une fois que vous avez vu Slipknot, vous êtes fan. Mais ici, on reste discrets : j’ai une piscine, je peux décompresser, je me détends, j’adore ça.