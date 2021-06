Le premier album de Divine ‘Kohinoor’ obtient le statut multi-platine | Nouvelles des gens

New Delhi : « Kohinoor », le premier album du rappeur Divine, a obtenu le statut multi-platine.

Alors que « Kohinoor » a été certifié 20 fois platine, le single « Chal Bombay » infusé de reggaeton de l’album est devenu 30 fois platine en mars 2021.

Le rappeur décrit ses débuts comme l’un de ses projets les plus personnels, et le fait d’être reconnu pour quelque chose que l’on chérit a toujours été spécial.

« Kohinoor a été l’un de mes projets les plus personnels à ce jour car il m’a permis de m’exprimer de manière authentique et de raconter mon histoire au monde de manière inébranlable. C’est vraiment spécial d’être reconnu et apprécié pour quelque chose qui a tant de sens et de valeur pour moi. En avant et en haut, la domination du monde est le but ! » dit Divin.

Sorti en 2019, l’album de huit titres présente des élites hip-hop comme ill Wayno, lauréat d’un Grammy Award, le rappeur new-yorkais Dave East, d’anciens collaborateurs Phenom alias Pinaki Rattan et des associés de Gully Gang comme Shah Rule, Aavrutti et D’Evil, et l’auteur-compositeur-interprète carnatique Sid Sriram.

« Divine est le premier artiste hip-hop de la région à obtenir plusieurs disques de platine pour son premier album très apprécié ‘Kohinoor’ et son single national ‘Chal Bombay’. Dire que je suis ravi serait un euphémisme. , parce que personne ne mérite vraiment cela plus que Divine », a déclaré Devraj Sanyal, directeur général et PDG d’Universal Music Group (Inde et Asie du Sud), tout en remettant les plaques au rappeur pour son album et son single.

« Divine est une superstar et quelqu’un qui, selon nous, continuera à être le fer de lance du hip-hop indien au niveau mondial pour de nombreuses autres étapes comme celles-ci », a déclaré Peter Bittenbender, PDG de Mass Appeal, qui a sorti l’album en partenariat avec Gully Gang.