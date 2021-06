Los Angeles : Diana Ross a partagé les détails de son premier album en 15 ans, intitulé « Thank You ».

« Thank You » est la suite de l’album « I Love You » de Ross en 2006, et a été entièrement enregistré dans son home studio pendant la pandémie, rapporte bbc.com. Dû à la sortie en septembre, ce sera le 25e album studio solo de Ross et le 43e au total.

« Cette collection de chansons est mon cadeau avec appréciation et amour », a déclaré le chanteur vétéran de 77 ans dans un communiqué.

« Je suis éternellement reconnaissante d’avoir eu l’opportunité d’enregistrer cette musique glorieuse à ce moment-là », a-t-elle ajouté. La chanson titre, sortie jeudi minuit, est un morceau gospel-pop qui rappelle les années Motown de la star.

Un communiqué de presse a déclaré que l’album « offre un message musical puissant et inclusif d’amour et de convivialité » et qu' »avec ses chansons de bonheur, d’appréciation et de joie, il reconnaît de tout cœur que nous sommes tous dans le même bateau ».

Ross a co-écrit les 13 morceaux, travaillant avec une variété de noms contemporains, dont Jack Antonoff, qui est devenu un collaborateur clé pour des artistes féminines comme Taylor Swift, Lana Del Rey, St Vincent et Lorde.

La chanteuse soul a commencé sa carrière à la Motown dans les années 1960, atteignant la célébrité avec The Supremes, sur des charts tels que « Baby Love », « Stop! In The Name Of Love » et « You Keep Me Hanging On ».