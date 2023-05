Le premier adversaire de Roland Nadal se souvient de 18 ans plus tard

Lorsque Rafael Nadal a annoncé jeudi qu’une blessure l’empêcherait de participer à Roland-Garros cette année pour la première fois en 19 ans, cela a déclenché des souvenirs doux et amers pour Lars Burgsmuller, son tout premier adversaire à Roland Garros.

En 2005, alors que les remarquables 14 titres de Nadal sur la terre battue parisienne étaient encore à venir, l’Allemand a affronté le natif de Majorque au premier tour.

Burgsmuller, alors âgé de 29 ans et numéro 96 mondial, a perdu 6-1, 7-6, 6-1, mais a poussé Nadal, 18 ans, au bris d’égalité dans le deuxième set.

L’Allemand, qui avait déjà joué contre Nadal l’année précédente à Indian Wells alors qu’il n’avait que 17 ans, s’inclinant 6-2, 6-3, a déclaré à l’AFP qu’il « n’était pas si enthousiaste » lorsqu’il a découvert qui il affronterait.

« Disons simplement que j’avais entendu de tous les côtés qu’il était la prochaine grande chose », a déclaré Burgsmuller, 47 ans, depuis son domicile à Essen, où il travaille maintenant comme radiologue.

« Bien sûr, dans un tournoi aussi important, vous espérez un tirage plus facile, surtout au début.

« Au moment où j’ai perdu le match, vous pouvez voir pourquoi je n’étais pas si excité. »

L’Allemand a déclaré que même s’il était déçu du résultat à l’époque, il s’est rendu compte qu’il assistait à quelque chose de spécial.

« Vous devez reconnaître sans aucune envie qu’il joue d’une manière ou d’une autre dans une autre ligue », a déclaré Burgsmuller.

Il compte la mémoire à côté de ses matchs contre Roger Federer et de son affrontement à Wimbledon avec Andre Agassi comme des faits saillants de sa carrière, aux côtés de sa victoire à l’événement ATP de Copenhague 2002.

Au cours des 17 années écoulées depuis leur rencontre, Nadal a amassé ce record de 14 titres de Roland-Garros et n’a perdu que trois des 115 matches.

Bien qu’il soit convaincu du talent de l’Espagnol, il avoue avoir été surpris que Nadal remporte le tournoi dès sa première tentative.

« Je sentais qu’il jouait bien et qu’il aurait un bel avenir, mais qu’il passerait de 0 à 100 si rapidement et gagnerait Roland-Garros, honnêtement, je ne m’y attendais pas.

« Je ne sais pas s’il s’y attendait lui-même ou si quelqu’un d’autre l’a fait. »

« Plein gaz »

Burgsmuller a déclaré que Nadal avait donné « plein gaz » du début à la fin de leur match.

« Cela ne fait aucune différence que ce soit 0:0 ou plus tard… il joue la première balle comme la dernière balle.

« Vous avez le sentiment qu’il faut gagner chaque rallye trois fois pour obtenir le point.

« Je me suis surpris à des moments où je pensais ‘OK, j’ai compris’, et puis d’une manière ou d’une autre, il vous dépasse – et cela vous fait vraiment mal.

« C’est sa force, même dans les situations difficiles des coins pour frapper en quelque sorte des balles fantastiques n’importe où sur le terrain. »

« Au-delà de la barrière de la douleur »

Le jeu puissant de Nadal l’a porté à un record de 22 titres du Grand Chelem, à égalité avec Novak Djokovic, mais cela a également eu des conséquences néfastes sur son corps.

L’Espagnol a déclaré aux journalistes jeudi que son incapacité à se remettre d’une blessure à la hanche à temps pour Roland-Garros n’était « pas une décision que j’ai prise, c’est une décision que mon corps a prise ».

« Je dois m’arrêter un moment. »

Comme Nadal, Burgsmuller a également lutté contre des blessures au cours de sa carrière et a suivi comment l’Espagnol a fait face à des revers en cours de route.

En tant que médecin, Burgsmuller a déclaré « vous pouvez certainement dire que cela n’a pas de sens » de jouer malgré la douleur d’une blessure, mais c’était « en fin de compte à l’athlète de décider ».

Burgsmuller a déclaré qu’il espérait que Nadal ajouterait encore à son total de Roland-Garros lors de sa dernière apparition l’année prochaine, mais craignait que l’impact continu des blessures ne le mette hors de portée.

«Ce n’est jamais agréable de voir quelqu’un qui est d’une manière ou d’une autre battu et blessé, qui a besoin de se pousser au-delà de la barrière de la douleur – quelqu’un qui est peut-être sur le point d’abandonner ou même de ne pas concourir.

« Un Grand Chelem de deux semaines est déjà incroyablement épuisant pour le corps. »

