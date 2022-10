Le premier accord décrit le financement public et les changements de zonage pour le projet Bears à Arlington – Shaw Local

C’est loin d’être l’approbation finale, mais un accord proposé entre Arlington Heights et les Bears de Chicago – examiné publiquement pour la première fois lundi soir par le conseil du village – commence à ouvrir la voie à ce qui pourrait être la nouvelle maison de la franchise NFL en banlieue .

L’accord de pré-développement de neuf pages suggère de futurs changements de zonage et un financement public qui pourraient faire de la vision de réaménagement de 5 milliards de dollars des Bears pour la propriété de 326 acres d’Arlington Park une réalité.

Mais, les responsables du village ont rapidement mis en garde, rien dans le document ne doit être interprété comme une obligation de prendre des mesures, et l’accord peut être résilié à tout moment.

Ils ont dit que c’est le premier de nombreux accords et contrats qui seront nécessaires pour mettre en œuvre correctement et pleinement le projet.

“Nous savons qu’il y a beaucoup de gens là-bas qui supposent qu’un accord entre le village et les Chicago Bears doit déjà avoir été conclu, mais je peux assurer à quiconque regarde à la maison que ce n’est pas le cas”, a déclaré le directeur du village, Randy Recklaus. » a déclaré lors d’un comité de l’ensemble de la réunion qui a été peu suivi par le public, mais pour deux avocats et trois consultants travaillant pour les Bears. “Il s’agit d’une entreprise importante, et bien que toutes les parties avancent de bonne foi et avec un grand objectif, c’est un euphémisme de dire que ce projet est complexe.”

Recklaus et les responsables du village ont déclaré qu’ils étaient disposés à explorer l’idée générale d’un stade NFL et d’un développement à usage mixte sur le site de l’hippodrome fermé, mais qu’ils auront besoin de beaucoup plus d’informations pour peser sur la proposition de l’équipe de manière formelle.

“Le village s’engage à prendre tout son temps et à collecter toutes les informations nécessaires pour s’assurer que tout accord est dans le meilleur intérêt de nos résidents”, a déclaré Recklaus.

Les consultants et avocats de Bears ont présenté leurs plans conceptuels au conseil d’administration lundi dans ce qui était une version modifiée de leur présentation publique au lycée John Hersey il y a environ un mois. Le développement à usage mixte axé sur le transport en commun propose un stade de football fermé, un ou plusieurs hôtels, d’autres utilisations commerciales et de vente au détail, un centre de conditionnement physique, un site de paris sportifs, un temple de la renommée, une salle de spectacle, des restaurants, des résidences, des espaces ouverts et des parcs.

“L’objectif du point de vue des Bears est simplement de créer une feuille de route afin que nous puissions avoir une base sur laquelle nous pouvons tous travailler ensemble pour essayer de trouver un cadre dans lequel un projet réalisable peut être conçu en collaboration, puis finalement poursuivi », a déclaré Paul Shadle, un avocat de DLA Piper, qui représente le club.

L’accord de pré-développement énonce ce que Bears laiton a dit précédemment : qu’ils demanderont au village et à d’autres entités gouvernementales de conclure un “partenariat public-privé” pour financer une partie des coûts d’infrastructure, mais pas le coût de construction du stade lui-même.

Cela pourrait inclure un financement par augmentation d’impôt orientant l’argent de l’impôt foncier dans le projet, des zones de services spéciales dans lesquelles les propriétaires fonciers dans les zones paient une taxe spéciale, des évaluations spéciales, la création d’un quartier d’affaires avec une taxe de vente supplémentaire dans la zone de réaménagement, et un taxe de stationnement, a révélé le projet de document.

Le village est disposé à discuter de “l’utilisation des revenus générés par le projet pour soutenir les outils et options de financement public du projet uniquement dans la mesure justifiée par les analyses économiques et fiscales menées par le village” et ses consultants, précise l’accord.

Cette déclaration intervient une semaine après que le conseil du village a catégoriquement rejeté l’ordonnance anti-société d’Americans for Prosperity Illinois qui aurait empêché la municipalité d’offrir ou d’étendre toute incitation financière à toute entreprise ou société pour opérer dans le village, y compris les Bears. Les membres du conseil d’administration et les administrateurs du village ont défendu leur utilisation du financement public comme des outils dans leur boîte à outils de développement économique.

Recklaus a réitéré lundi soir que le financement public ne sera envisagé que si la proposition des Bears génère un avantage fiscal net, où il y a une augmentation des recettes fiscales pour le village au-dessus des niveaux actuels, même après avoir pris en compte les nouveaux coûts engendrés par le réaménagement.

L’accord demande au village d’examiner et d’envisager des modifications à son plan global de 2015, qui envisage actuellement un développement à usage mixte à Arlington Park, mais pas spécifiquement un stade NFL. Il propose également des changements au code de zonage du village, y compris la création d’un nouveau district de zonage spécialisé pour la propriété au lieu du district actuel de type commerce/automobile.

Après ces changements, les Bears peuvent déposer des demandes pour les approbations de zonage nécessaires, indique l’accord.

Le document appelle également à un futur accord sur les avantages pour la communauté qui définirait les contributions que l’équipe devrait apporter en raison de l’impact du développement sur les résidents et les entreprises.

Le conseil doit voter sur l’accord le 7 novembre.

La clôture de l’achat en attente de 197,2 millions de dollars des Bears auprès du propriétaire de l’hippodrome Churchill Downs Inc. est prévue pour plus tard cette année ou au début de la prochaine. Ce n’est qu’alors que le village commencerait un examen plus formel du plan, y compris un examen de l’impact économique de l’équipe, des études financières et de transport.

https://www.dailyherald.com/news/20221010/first-agreement-outlines-public-financing-zoning-changes-for-bears-project-at-arlington